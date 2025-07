Ichi the Witch raggiunge un importante record di vendita

Ichi the Witch sta conquistando sempre di più la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, che continua a prosperare nonostante la conclusione ravvicinata di titoli di punta come My Hero Academia e Jujutsu Kaisen. E tra le nuove serie manga pubblicate, il successo più significativo è Ichi the Witch. Lo scorso anno si è classificato al secondo posto tra i nuovi manga serializzati sulla piattaforma Manga Plus. Probabilmente avrebbe conquistato il primo posto se non fosse stato per il controverso debutto di Drama Queen, che ha ottenuto un numero di visualizzazioni iniziali più elevato a causa del suo lancio controverso. Ciononostante, Ichi the Witch rimane forte e il suo ultimo successo segna un traguardo significativo.

L’account ufficiale X di Ichi the Witch ha recentemente annunciato l’imminente uscita del Volume 4, prevista in Giappone lunedì 4 agosto. La cover, mostrata in anteprima, del nuovo volume presenta un’etichetta che rivela che la serie ha raggiunto le 700.000 copie in circolazione. Questo traguardo è degno di nota su più fronti, soprattutto perché segnala il solido futuro della rivista. Un altro manga di successo della rivista, Sakamoto Days, ha recentemente annunciato che entrerà nella sua “Battaglia Finale” a partire dal numero 36. Questa tempistica rende il traguardo per Ichi the Witch tempestivo, poiché la serie potrebbe essere uno dei titoli destinati a guidare la rivista verso il futuro insieme a One Piece.

Questo traguardo permette a Ichi the Witch di consolidare il suo status di serie di punta attuale pubblicata su Shonen Jump. Il manga in questione è distintivo e fortemente stereotipato all’interno dello schema di Shonen Jump. I manga più popolari e pubblicati su questa rivista presentano protagonisti che vivono e respirano la loro arte, guidati da un obiettivo unico e incrollabile. Tra gli esempi figurano i personaggi di punta come Goku, Rufy, Naruto, Deku, Asta e Tanjiro. Sebbene ci siano eccezioni, come Jujutsu Kaisen, che presenta il suo protagonista in modo diverso, il segno distintivo di una serie shonen classica è da sempre un protagonista con un obiettivo chiaro e avvincente.

E Ichi, il protagonista, si adatta perfettamente a questo modello ed è chiaramente un omaggio ai personaggi leggendari della rivista, dunque era destinato a diventare uno dei nuovi volti distintivi di Shonen Jump.