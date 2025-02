Ichi the Witch: il manga diventa più oscuro in stile Jujutsu Kaisen

Ichi the Witch è una delle serie manga più gettonate di Weekly Shonen Jump. Il manga conta 22 capitoli pubblicati e la storia sta finalmente prendendo forma. Le vicende ruotano attorno a Ichi, protagonista in un mondo in cui la magia esiste sotto forma di creature magiche note come Majik. Normalmente, solo le streghe hanno un’affinità con la magia e possono acquisire i Majik superando determinate prove, spesso troppo difficili.

La situazione di Ichi è unica, anche se la maggior parte delle streghe lo accetta come uno di loro, la sfida sta nel convincere il pubblico che non è una minaccia per loro. Sebbene sia stato accolto calorosamente in un piccolo villaggio, non c’era alcuna garanzia che tutti avrebbero accettato uno stregone maschio. Mentre l’associazione riflette su cosa fare con lui, il World Hater Majik fa la sua mossa. È di gran lunga il Majik più potente della storia e continuerà a causare problemi a Ichi e agli altri in futuro. Tuttavia, alla fine dell’ultimo capitolo, la storia prende una piega oscura, con pannelli cruenti e imponenti come quelli di Jujutsu Kaisen, mentre assistiamo a una scena raccapricciante con l’introduzione di un nuovo personaggio.

La profezia cambia tutto ciò che sappiamo finora sulla storia. Finora, Ichi the Witch stava impostando la trama principale su Ichi e sul futuro importante che ricoprirà. Il World Hater Majik è considerato il più grande nemico dell’associazione e il principale antagonista della storia finora. Secondo la profezia, Ichi è un messia che acquisirà il World Hater Majik, ma ciò porrà fine anche alla sua vita. Ichi non sembra troppo infastidito da ciò, dato che il suo unico obiettivo per ora è acquisire il Majik di livello S.

Ciononostante, Descarras si sente responsabile della sua situazione attuale e gli chiede di essere la sua famiglia. Gli fa anche firmare un contratto mentore-studente, legandolo a lei in modo che possa prendersi cura del giovane. Nei momenti finali del capitolo 22, Jikishirone pronuncia un’altra profezia. Suggerisce a Ichi di recarsi nella gioiosa terra di Bakugami e acquisire il Majik che lì giace.

Questo lo aiuterà a prepararsi per la battaglia contro il World Hater Majik. Inoltre, il protagonista troverà anche un compagno affidabile in Bakugami. Non appena il capitolo menziona un compagno, la scena si sposta in una foresta insanguinata dove un uomo sta torturando un Majik e chiede come acquisirlo. La scena è raccapricciante, con la sua rappresentazione della morte o anche solo della mutilazione che ha caratteristiche crude simili a Jujutsu Kaisen o persino Yu Yu Hakusho.

