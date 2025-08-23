Ichi the Witch compie un anno: i mangaka annunciano 4 progetti speciali

Ichi the Witch è senza dubbio una delle nuove serie manga shonen più intriganti e promettenti pubblicate da Shueisha. Non è un segreto che il livello di competitività nella rivista Weekly Shonen Jump sia aggressiva, al punto da non risparmiare nemmeno la cosiddette colonne portanti che hanno rappresentato per anni questa rivista. Un esempio è Masashi Kishimoto, autore del manga più amato degli ultimi anni, Naruto. Nonostante abbia riscosso un successo globale difficile da eguagliare, e il quarto record di vendite più alto superando le 250 milioni di copie, quando è tornato con Samurai 8 non è riuscito ad andare avanti per molto tempo.

Nonostante questo altissimo livello di rivalità, Ichi The Witch è considerato da molti la prossima colonna di Weekly Shonen Jump, anche se è ancora molto presto per dirlo. Basti pensare che ha fatto il suo debutto sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha il 9 settembre dell’anno scorso. Quindi la serie shonen è molto vicina a celebrare il suo primo anniversario dalla pubblicazione e per l’occasione Osamu Nishi e Shiro Usazaki hanno annunciato quattro progetti speciali per tutti i fan.

Il primo progetto consisterà in una Fiera nazionale che avrà luogo il 4 dicembre, seguita successivamente da un sondaggio sulle migliori scene di Desscaras e infine saranno disponibili alla lettura alcuni capitoli del manga. In questo modo tutti gli appassionati del manga avranno modi di sentirsi sempre più coinvolti e coloro che non hanno ancora avuto modo di leggerlo, potranno tuffarsi nella lettura dei capitoli disponibili gratuitamente.

Nonostante sia serializzato da quasi un anno, molti mangaka di spessore della rivista di Shueisha ne hanno espresso il loro apprezzamento. Uno di questi è il mangaka di My Hero Akademia, Kohei Horikoshi, il quale ha fortemente raccomandato di leggere Ichi the Witch. In termini di vendita, fino a marzo 2025 la serie conta 300.000 copie in circolazione. Gli eventi di questa serie shonen sono ambientati in un mondo dove soltanto le donne possono utilizzare la magia e le streghe, per ottenere la magia che desiderano, devono stringere una sorta di patto con esseri magici chiamati Majik. In un piccolo paese vive il protagonista Ichi, appassionato di caccia, che diventerà il primo uomo a saper controllare la magia dopo aver ucciso queste creature denominate Majik.