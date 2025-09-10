I Cinque Samurai, il nuovo trailer dell’anime rivela i personaggi chiave

In base a quanto diffuso da Anime News Network, lo staff de I Cinque Samurai (noto in Giappone col titolo Yoroi Shin Den Samurai Troopers) ha pubblicato un nuovo entusiasmante trailer dell’anime omonimo che avrà inizio a gennaio 2026.

Il video, accompagnato altresì da una nuova immagine promozionale, ha rivelato i personaggi chiave.

Il cast è composto altresì da nuove voci, ovvero Kaito Uesugi (interpretato da Junya Enoki), Musashi Hojo (interpretato da Ayumu Murase), Yamato Hojo (interpretato da Shunsuke Takeuchi) e Shion Ishida (nei panni Kentaro Kumagai). Gai sarà interpretato da Hiiro Ishibashi. Ecco di seguito il trailer:

L’anime in questione rappresenta la continuazione della storica saga come ampiamente riportato nel nostro precedente articolo.

Alla regia vi è Yoichi Fujita, apprezzato per il suo lavoro su serie di grande successo come Gintama e Mr. Osomatsu. La sceneggiatura è affidata a Shogo Muto, mentre il character design dei protagonisti è firmato da Yuhei Murota. I disegni dei villain saranno realizzati da Tsukasa Kotobuki, già noto ai fan della serie originale. Il design delle armature Yoroi Gear è invece opera di Hideo Okamoto, con le animazioni meccaniche firmate da Takuya Suzuki. Infine, la colonna sonora sarà composta da Shūji (SJ) Katayama. L’anime è prodotto dallo studio di animazione Sunrise.

Il sequel è ambientato nel cuore di Shinjuku dove un nuovo gruppo di cinque giovani guerrieri, dotati delle leggendarie armature Yoroi Gear, è chiamato a fronteggiare il ritorno del demone Arago e delle sue macabre forze.

La serie, pur presentando personaggi inediti, si manterrà fedele allo spirito dell’anime originale trasmesso tra il 1988 e il 1989. Il progetto punta e rievocare atmosfere e tematiche care agli appassionati.

Il debutto de I Cinque Samurai, ricordiamo, è fissato per il prossimo gennaio, segnando così l’atteso ritorno di un franchise che ha lasciato un’impronta profonda nell’immaginario degli anime degli anni ’80 e che oggi si prepara a conquistare una nuova generazione di spettatori.