I Cinque Samurai, ecco dove guardare la serie storica in Italia

In base a quanto diffuso da Yamato Video attraverso Facebook, la serie storica de I Cinque Samurai (noto in Giappone col titolo Yoroi Shin Den Samurai Troopers) arriverà in Italia su ANiME GENERATION.

Si tratta della piattaforma di abbonamento a tema anime disponibile su Prime Video (Amazon) al costo di 4,99 €/mese dopo un periodo di prova gratuito.

Precisamente, la serie storica arriverà in una nuova versione integrale, restaurata e rimasterizzata in HD a partire dal 2 ottobre. A ruota arriveranno anche le tre serie di OAV.

Ecco di seguito una sinossi della serie proposta da Yamato Video:

Cinque ragazzi vengono chiamati a salvaguardia del genere umano schiavo delle sue stesse, inquietanti paure. Grazie alle loro straordinarie armature, i cinque giovani amici sono in grado di affrontare le Forze del Male sprigionando energia e poteri propri dell’elemento naturale che rappresentano e li contraddistingue. Lottando insieme, Fuoco, Acqua, Aria, Terra e Luce possono raggiungere gli obiettivi prefissi e dissipare le tenebre che avvolgono la Terra. Al loro fianco, una ragazza abile e coraggiosa, un bambino che vede nei suoi paladini la speranza di un futuro migliore e una tigre bianca di rara forza e bellezza.

Si ricorda che dal gennaio 2026 uscirà la nuova serie inedita ispirata a I Cinque Samurai che serve da continuazione allo storico progetto.

Alla regia vi è Yoichi Fujita, apprezzato per il suo lavoro su serie di grande successo come Gintama e Mr. Osomatsu.

La sceneggiatura è affidata a Shogo Muto, mentre il character design dei protagonisti è firmato da Yuhei Murota.

I disegni dei villain saranno realizzati da Tsukasa Kotobuki, già noto ai fan della serie originale.

Il design delle armature Yoroi Gear è invece opera di Hideo Okamoto, con le animazioni meccaniche firmate da Takuya Suzuki.

Infine, la colonna sonora sarà composta da Shūji (SJ) Katayama. L’anime è prodotto dallo studio di animazione Sunrise.

Il sequel è ambientato nel cuore di Shinjuku dove un nuovo gruppo di cinque giovani guerrieri, dotati delle leggendarie armature Yoroi Gear, è chiamato a fronteggiare il ritorno del demone Arago e delle sue macabre forze.

La serie, pur presentando personaggi inediti, si manterrà fedele allo spirito dell’anime originale trasmesso tra il 1988 e il 1989.

Il progetto punta e rievocare atmosfere e tematiche care agli appassionati.

Il debutto de I Cinque Samurai, ricordiamo, è fissato per il prossimo gennaio, segnando così l’atteso ritorno di un franchise che ha lasciato un’impronta profonda nell’immaginario degli anime degli anni ’80 e che oggi si prepara a conquistare una nuova generazione di spettatori.