I 20 anni di Amadeus Cho

Quando Amadeus Cho irruppe sulla scena in AMAZING FANTASY #15 del 2005, ben 20 anni fa, nessuno avrebbe potuto prevedere l’epico viaggio che avrebbe intrapreso nell’Universo Marvel, scalando i ranghi dei supereroi Marvel come Champion, Agente del Atlas e persino Hulk!

A maggio, festeggiate i 20 anni di questa superstar unica nel suo genere con AMADEUS CHO 20TH ANNIVERSARY SPECIAL, uno speciale one-shot ricco di storie emozionanti, commoventi e rivelatrici ambientate durante le diverse fasi della sfrenata storia di Amadeus!

Il fumetto riunirà gli acclamati co-creatori del personaggio, lo scrittore Greg Pak e l’artista Takeshi Miyazawa, e conterrà anche i disegni delle stelle nascenti Creees Lee e Jethro Morales. Oltre a esplorare momenti chiave del suo passato, questo one-shot getterà le basi per l’emozionante prossimo capitolo di Amadeus! Da Brawn a Hulk, dove lo porteranno il supergenio e l’incredibile forza di Amadeus?

Ecco cosa ci aspetta:

Unisciti ad Amadeus, Ercole e i Ribelli alla vigilia di WORLD WAR HULK !

e i Ribelli alla vigilia di ! Tornate all’epoca “ Totally Awesome Hulk ” mentre Amadeus e sua sorella Maddy Cho scoprono un segreto a lungo nascosto che potrebbe spezzarvi il cuore.

” mentre Amadeus e sua sorella scoprono un segreto a lungo nascosto che potrebbe spezzarvi il cuore. Infine, Amadeus nella sua epoca Brawn affronta una nuova scioccante minaccia – ed emerge in una forma completamente nuova?

Greg Pak si è detto stupito della celebrazione dei 20 anni di Amadeus Cho:

“Sono un po’ stupito che Amadeus Cho sia in circolazione da 20 anni e sono assolutamente entusiasta di festeggiare con questo grande one-shot. Sapevo che avevamo qualcosa di speciale quando Tak Miyazawa mi inviò i suoi primi fantastici bozzetti di Amadeus, del suo cucciolo e del suo scooter, ma credo che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere come il personaggio sarebbe decollato.

Un enorme ringraziamento va a tutti coloro che hanno letto una storia di questo scapestrato e un enorme affetto a tutti gli artisti, gli editor e gli scrittori che hanno contribuito alla sua saga, in particolare a Tak per aver co-creato Amadeus, a Mark Paniccia per aver curato la maggior parte delle sue storie e a Fred Van Lente, co-sceneggiatore di INCREDIBLE HERCULES, per aver raccontato con me molte delle storie chiave di Amadeus!.

Amadeus ha vissuto un’incredibile varietà di avventure e di forme fisiche negli ultimi vent’anni, e questo one shot rivelerà grandi segreti e toccherà nuove profondità emotive in momenti chiave della sua vita. Sono entusiasta di lavorare di nuovo con Tak e con gli incredibili artisti Crees Lee e Jethro Morales. Non osate perdervelo!”.

Takeshi Miyazawa ha aggiunto:

“È un onore e un’emozione poter rivisitare Amadeus dopo tutti questi anni. Non riesco a credere a quanto sia cambiata la rappresentazione nei fumetti da quando io e Greg abbiamo creato il personaggio e spero che continui a ispirare i creatori e i fan dei fumetti”.