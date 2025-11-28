I 10 manga più venduti del 2025 secondo Oricon

Il nuovo ranking annuale Oricon è arrivato, e quest’anno la classifica ha un sapore diverso: una corsa testa a testa, distanze minime, e un podio che racconta perfettamente lo stato del mercato manga nel 2025. Dal 18 novembre 2024 al 16 novembre 2025, milioni di copie hanno cambiato proprietario, ma solo dieci serie sono riuscite a imporsi come le più vendute in Giappone.

In vetta c’è One Piece, che continua a dimostrare, dopo quasi tre decenni, un dominio quasi leggendario: 4.211.363 copie vendute. Poco distante corre Jujutsu Kaisen, che si ferma a 3.921.875 copie, confermando il suo ruolo di gigante contemporaneo. Ma la vera sorpresa potrebbe essere Dandadan, terzo con 3.517.870 copie, un risultato che fino a pochi anni fa sembrava impensabile per un titolo così giovane.

Appena sotto il podio troviamo Blue Lock con 3.012.745 copie, spinta dal successo dell’anime e da una fanbase che continua ad allargarsi. Seguono poi Kingdom (2.497.085), Blue Box (2.385.295) e Sakamoto Days (2.344.740), tutti titoli che negli ultimi mesi hanno mantenuto una costanza impressionante, sinonimo di maturità narrativa e pubblico fidelizzato.

Chiudono la top 10 The Apothecary Diaries (2.252.310 copie), My Hero Academia (2.097.599 copie) e The Fragrant Flower Blooms With Dignity (2.038.691 copie): un trio che rappresenta tre modi diversi di raccontare, tre pubblici, tre identità editoriali che convivono nello stesso mercato.

Guardando questa lista, una cosa è chiara: il mondo dei manga non è mai stato così vario. Vecchie leggende, nuovi fenomeni, titoli sportivi, romantici e storici condividono lo stesso spazio, ognuno con le proprie ragioni per meritare quel posto. Ed è bello pensare che ogni anno possa cambiare tutto: un nuovo anime, un arco narrativo perfetto, una fanbase che esplode, bastano pochi dettagli per riscrivere completamente la classifica.

Se questo è il 2025, chissà cosa ci aspetta il prossimo. La corsa è appena iniziata. Nuovi titoli potrebbero emergere, fanbase crescere e sorprese arrivare da ogni angolo del mercato: ogni anno porta con sé la promessa di cambiamenti e scoperte, e il mondo dei manga non smette mai di stupire.