Hunter x Hunter: Togashi svela nuovi aggiornamenti sul manga

Hunter x Hunter è una delle serie shonen più importanti e amate di sempre e il manga ha debuttato nel 1998 sulla rivista Weekly Shonen Jump ottenendo un’enorme successo. Nonostante ciò la serie viene pubblicata irregolarmente da quando Yoshihiro Togashi si è ritrovato a convivere con perenni problemi di salute che gli impediscono di lavorare in modo costante.

E oggi Hunter x Hunter è ancora in corso grazie alla dedizione del mangaka, che tiene aggiornati i fan tramite il suo profilo X. E a tal proposito il mangaka ha condiviso un nuovo messaggio per anticipare quelli che saranno le novità delle serie.

L’arco della Successione di Hunter x Hunter è iniziato nel 2012 con il capitolo 340 ed è ancora in corso dopo più di tredici anni. La serie shonen è tornata con una serie di 10 capitoli a ottobre del 2024 pubblicandoli settimanalmente fino a dicembre. Dopo la pubblicazione del capitolo 410, il manga ha annunciato un’altra pausa, ma Togashi ha continuato a condividere aggiornamenti sui progressi per alcuni giorni.

Togashi è poi tornato sui social media dove ha iniziato a condividere aggiornamenti da agosto e l’ultimo accende la speranza per il ritorno del manga.

Sul suo account ufficiale di X, Togashi ha condiviso nuove illustrazioni di diversi personaggi dell’arco narrativo della Successione. L’ultima raffigura Luzurus Hui Guo Rou e Togashi dichiara di aver finito di aggiungere i dialoghi per i personaggi del capitolo 420.

In un altro post condiviso il 6 ottobre, Togashi ha confermato di aver completato la realizzazione dello sfondo. A giudicare dai post del mangaka su X, anche la prossima serie di capitoli da pubblicare saranno 10. Nonostante la maggior parte del lavoro sia dunque completato, la data di uscita del manga sarà confermata dopo la conclusione del manoscritto.

Fortunatamente, i continui post di Togashi lasciano sperare che l’attesa per il ritorno del manga non sarà lunga. Attualmente l’arco della Successione si trova in una fase cruciale dato che il capitolo 410 si conclude con un cliffhanger importante e ci sono buone probabilità che i fan tornino presto a leggere gli sviluppi.