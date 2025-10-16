Hunter x Hunter: Togashi disegna Killua dopo tanti anni

Yoshihiro Togashi è il mangaka dell’amato Hunter x Hunter, serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1998 e tutt’ora in corso. Tuttavia i capitoli vengono pubblicati con una cadenza irregolare a causa dei grossi problemi di salute con cui il mangaka convive, ma che non l’hanno mai fermato. Infatti nell’ultimo periodo Togashi sta condividendo con i fan tutti gli aggiornamenti legati ai capitoli che sta disegnando e in quello più recente ha rivelato di aver disegnato di nuovo Killua dopo quasi un decennio.

Hunter x Hunter è in pausa dalla pubblicazione del capitolo 410, che risale allo scorso dicembre. Non si tratta della pausa più lunga, considerando che prima del capitolo 400, Togashi era rimasto lontano dai riflettori per quasi cinque anni.

Il programma di pubblicazione attuale di Hunter x Hunter prevede dieci capitoli seguiti da una pausa forzata per permettere a Togashi di gestire al meglio i suoi problemi di salute. È anche per questa ragione che i lettori non vedono da molto tempo alcuni personaggi della serie, tra cui i protagonisti principali.

Gon e Killua sono passati in secondo piano, dato che Kurapika ha ottenuto maggiore visibilità nell’arco della Successione. Ma il lungo intervallo tra i nuovi capitoli ha portato a una loro lunga assenza nella serie. Lo stesso vale per Killua, la cui ultima comparsa risale a un breve flashback di Kurapika nel capitolo 350.

Questo capitolo è stato pubblicato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nell’aprile 2016. Quindi sono passati quasi dieci anni da quando è comparso.

Yoshiro Togashi ha condiviso piccoli sketch circa quello su cui sta lavorando ultimamente e l’ultimo riguarda proprio Killua. Per quanto riguarda la pubblicazione dei prossimi dieci capitoli, al momento non si conosce una data di ritorno, ma la serie potrebbe tornare dal capitolo 411 al 420. Shueisha ha sempre mostrato totale supporto nei confronti di Togashi, al punto che potrebbe esserci un nuovo tipo di programma di pubblicazione per Hunter x Hunter per permettere al mangaka di monitorare al meglio le sue condizioni di salute.