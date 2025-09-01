Hunter x Hunter: il 1° settembre è Yorknew Day

Il 1° settembre per i fan di Hunter x Hunter non è una data qualunque: è il famoso “Yorknew Day”. Chi conosce bene la serie lo sa, questo momento segna un passaggio chiave nella storia dei protagonisti e ogni anno viene ricordato con un pizzico di nostalgia.

Il nome arriva da Yorknew City, la città dove Gon, Killua, Leorio e Kurapika si rincontrano dopo essersi separati alla fine dell’Esame da Hunter.

È un punto della storia che ha lasciato il segno, perché Togashi in quell’arco è riuscito a mescolare emozioni, amicizia e avventura in modo unico. Non a caso i fan lo ricordano ancora oggi come uno dei momenti più intensi e appassionanti dell’intera serie.

Celebrare Yorknew Day significa rivivere quei momenti di crescita dei personaggi: Gon e Killua con la loro dinamica unica, Kurapika con la sua determinazione e Leorio con il suo cuore grande.

È un’occasione per riflettere su quanto questi quattro personaggi siano cresciuti insieme e su come le loro strade, pur temporaneamente separate, abbiano continuato a intrecciarsi grazie al destino e alle loro scelte.

Per i fan più affezionati, il 1° settembre è anche un momento per condividere ricordi e contenuti: fan art, teorie sui personaggi e scene memorabili invadono i social, trasformando questa data in un vero e proprio piccolo evento della community.

Alcuni organizzano maratone degli episodi dell’arco di Yorknew City, mentre altri semplicemente si godono la nostalgia di uno dei momenti più iconici di Hunter x Hunter.

In fondo, Yorknew Day non è solo un anniversario: è un promemoria della forza dei legami tra i protagonisti, della crescita che ciascuno di loro ha vissuto e della magia di una storia che continua a emozionare nuove generazioni.

Anche a distanza di anni, questa giornata rimane un piccolo rituale per celebrare amicizia, avventura e tutto ciò che rende Hunter x Hunter un classico senza tempo.