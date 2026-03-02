Hideaki Sorachi (Gintama) parla del revival della sua prima opera su Netflix

La popolarità di Gintama tra i fan di tutto il mondo è un dato di fatto e lo stesso vale per quella del mangaka Hideaki Sorachi, ora alimentata dal nuovo anime in arrivo su Netflix. Il servizio di streaming ha in programmazione primaverile molto interessante confermando tantissime serie anime e tra questi ci sarà il nuovo anime di Gintama, previsto ad aprile.

Hideaki Sorachi ha debuttato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 2002 con Dandelion, una storia one-shot che alla fine non è stata serializzata. Tuttavia, a sorpresa, Netflix ha annunciato che questo one-shot avrebbe ricevuto un adattamento anime in uscita ad aprile, e Sorachi ha condiviso la sua esilarante reazione in merito all’adattamento dell’opera dicendo: “Sembra che la parola “delicatezza” non esista su Netflix“.

In seguito all’annuncio di Dandelion, Sorachi continua confessando che solitamente evita di rileggere la sua opera d’esordio perché la trova imbarazzante. “Eppure, in qualche modo, Netflix ha deciso di rispolverarlo, adattarlo in un anime e ampliarlo in vari modi. Sembra che la parola “delicatezza” non esista su Netflix. Ma visto che si è presentata questa opportunità, forse ne approfitterò per tornare a parlare di quei personaggi per la prima volta in vent’anni“. Per i fan che hanno familiarità con Gintama, il tono di Sorachi è tutt’altro che una sorpresa.

Per quanto riguarda Dandelion, sono stati rivelati diversi dettagli sul nuovo anime. La serie sarà composta da sette episodi in totale e debutterà in tutto il mondo su Netflix verso la fine di aprile. Tuttavia al momento non c’è una data di uscita precisa. Basata sull’omonimo one-shot originale, questa sarà una storia che molti fan probabilmente non hanno mai visto prima.

Dandelion sarà diretto da Daisuke Mataga per lo studio di animazione NAZ. Yosuke Suzuki si occuperà della sceneggiatura del nuovo anime, Ai Asari si occuperà del character design e Yuki Hayashi comporrà le musiche. Questo one-shot seguiva gli eventi di Tetsuo Tanba e Misaki Kurogane, che lavoravano per il “Dipartimento di Addio della Federazione degli Angeli Giapponesi” per aiutare le anime erranti con rimpianti a raggiungere l’aldilà.

Riguardo il cast del doppiaggio, ora si sa solo che Chikahiro Kobayashi e Megumi Han si uniscono interpreteranno rispettivamente Tetsuo e Misaki. Gintama sta attualmente festeggiando il 25° anniversario del manga e dell’anime, tornando con una serie di nuovi interessanti progetti, come i film revival che stanno per uscire al cinema.