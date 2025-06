Hell’s Paradise Stagione 2: il ritorno ufficiale è fissato per il 2026

Ci siamo: Hell’s Paradise tornerà ufficialmente a gennaio 2026. Finalmente. Lo aspettavamo da mesi, e onestamente iniziavamo a pensare che ce lo saremmo dimenticati tra mille altri annunci. Invece no: MAPPA ci crede ancora, e anche stavolta porterà su schermo l’inferno più affascinante (e letale) degli ultimi anni.

Chi ha detto che l’inferno non può essere bellissimo?

La prima stagione ci aveva stregato. Non solo per i combattimenti, che erano brutali, sì, ma con stile, ma anche per quel senso di disagio costante. Un’isola che sembra un paradiso ma in realtà ti inghiotte. Personaggi rotti, spinti da desideri disperati. E poi Gabimaru, che non sai mai se tifare o temere.

Il fatto che abbiano scelto gennaio per il ritorno è interessante. Di solito l’inverno è pieno di sequel importanti, e Hell’s Paradise 2 si piazzerà lì in mezzo come un urlo.

MAPPA: ancora loro, e meno male

Lo studio dietro a questo massacro poetico sarà di nuovo MAPPA. E quando leggi questo nome sai cosa aspettarti: animazioni da urlo, regia nervosa, luci taglienti come coltelli. Certo, non sappiamo ancora chi ci lavorerà nel dettaglio, ma poco importa: se mantengono lo stesso livello visivo della prima stagione, siamo a cavallo.

Speriamo solo che non si facciano prendere dalla fretta, perché questo titolo merita tempo. Atmosfere disturbanti, silenzi pesanti, tensione che sale piano. È lì che Hell’s Paradise fa davvero paura. E bellezza.

2026: si parte col botto

Tra un sequel di qua e un prequel di là, il 2026 sembra già promettere faville per gli amanti del dark fantasy. Ma tra tutte le uscite, Hell’s Paradise ha quel qualcosa di diverso. Non è l’anime che guardi per rilassarti. È quello che ti lascia un peso sullo stomaco. E ti piace pure.

Non ci sono ancora trailer, ok. Ma bastano due parole: Gabimaru torna.

Preparatevi: non tutti ne usciranno vivi

Se c’è una cosa che abbiamo capito con questa serie, è che nessuno è davvero al sicuro. Affezionarti a un personaggio è quasi un atto masochista. Ma ci ricaschiamo ogni volta. Gennaio 2026 non è poi così lontano, e noi, come tanti altri, ci saremo, pronti a tornare su quell’isola dove la morte è l’unica certezza.