Harvey Awards 2025: ecco i candidati per il Miglior Manga

Gli Harvey Awards 2025 hanno reso noti i titoli in corsa per il premio Miglior Manga, un riconoscimento importante che ogni anno attira l’attenzione di lettori e addetti ai lavori da tutto il mondo. Tra i candidati ci sono alcune delle opere giapponesi più chiacchierate degli ultimi anni.

Uno di questi è L’estate in cui Hikaru è morto di Mokumokuren, una storia che unisce mistero e soprannaturale a momenti molto personali e toccanti. Ha colpito tanti lettori per l’atmosfera particolare e per il modo in cui parla di emozioni forti, muovendosi sul filo sottile tra vita e morte.

In lista c’è anche Wind Breaker di Satoru Nii, un manga d’azione che segue Haruka Sakura, un ragazzo dalle abilità straordinarie che si unisce al gruppo Bofurin per proteggere la città dalle minacce esterne. Tra combattimenti intensi, amicizie e crescita personale, è diventato rapidamente un titolo apprezzato da chi ama azione, sfide e personaggi determinati.

Non poteva mancare Witch Hat Atelier di Kamome Shirahama, famoso in tutto il mondo per i disegni pieni di dettagli e per un’avventura magica che ha conquistato lettori di ogni età. Un vero incanto visivo, capace di conquistare sia giovani lettori che appassionati di fantasy più esperti.

Tokyo These Days di Taiyo Matsumoto porta in nomination uno sguardo maturo e riflessivo sul mondo dei manga. La storia segue Shiozawa, un ex-editore che, dopo 30 anni di carriera, decide di ritirarsi, ma si ritrova coinvolto in una nuova avventura, cercando di creare la sua rivista ideale.

Chiude la lista La persona che mi piace non è un ragazzo di Sumiko Arai, una storia delicata e sincera che esplora identità e sentimenti con grande sensibilità, offrendo uno spaccato realistico e toccante delle emozioni adolescenziali.

I vincitori verranno annunciati in occasione del New York Comic Con, a ottobre 2025. Qualunque sarà il risultato, questi cinque titoli hanno già lasciato un segno importante nel panorama del manga internazionale.