Haikyu torna con un nuovo progetto live-action

Haikyu, una delle serie manga incentrate sullo sport, nello specifico la pallavolo, è pronto a tornare con un nuovo progetto live-action! Non ci sono dubbi sul fatto che One Piece abbia rivitalizzato questo medium, visto che il progetto live-action di Netlix ha lanciato quella che sembra l’età dell’oro raggiungendo vette inaspettate. Infatti sono attualmente in fase di sviluppo altri progetti live-action di serie come Mobile Suit Gundam, One-Punch Man, My Hero Academia e Naruto. Ora anche Haikyu si unisce a queste serie, annunciando un nuovo adattamento live-action in lavorazione.

Haikyu ha una lunga storia di adattamenti live-action teatrali e, sebbene non ci siano state serie televisive e/o film che abbiano fatto lo stesso, il franchise sportivo ha riscosso un enorme successo. Dopo aver debuttato nel 2015, la serie shonen conta circa una dozzina di rappresentazioni teatrali che narrano la sua storia sul palcoscenico. Secondo il regista Kenta Suga, gli spettacoli in programma da dicembre di quest’anno a gennaio 2027 saranno le ultime produzioni della compagnia, segnando la fine dell’esperienza di Haikyu sul palcoscenico.

Oltre alla conferma di un nuovo spettacolo teatrale di Haikyu!!, il regista della prossima rappresentazione non solo conferma questo finale, ma anticipa anche i temi che verranno trattati nell’adattamento: “Questa sarà la nostra terza e ultima produzione. Mi sembra di usare la parola “combattimento” ogni volta, ma anche questa volta sarà una produzione incentrata sul “combattimento“. La storia si sposta finalmente alle qualificazioni per il Campionato Interscolastico. Trattandosi di una partita ufficiale, è molto probabile che il peso di ogni passo, di ogni punto e di ogni scambio sarà diverso. Finora sono state inscenate due produzioni con la compagnia teatrale di “Haikyu!!”, e il regista considera la prima come la “nascita” e la seconda come l'”eredità”.

Come si può visionare direttamente dal teaser pubblicato, diversi personaggi appariranno ancora una volta nella produzione della compagnia teatrale di Haikyu!!. Per chi ha seguito l’adattamento anime della serie incentrata sulla pallavolo, c’è un ultimo film nella saga che concluderà la storia di Shoyo Hinata che si intitola Haikyu!! The Movie: Versus The Little Giant e uscirà l’anno prossimo. In questo lungometraggio si potrà finalmente assistere all’attesissimo scontro tra Karasuno High e Kamomedai High.