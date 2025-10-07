Goldrake conquista Rai 2: il ritorno del leggendario robot è un successo

Goldrake è tornato in TV e ha subito fatto centro. Il leggendario robot di Go Nagai è riapparso su Rai 2 e ha tenuto incollati allo schermo più di 700.000 spettatori, con uno share del 4,6% nella serata di domenica 5 ottobre.

Niente male per un’icona che ha fatto la storia. È la conferma che la passione per i grandi classici dell’animazione giapponese è ancora viva e forte nel cuore di tantissimi fan italiani.

Dopo tanto tempo lontano dal piccolo schermo, la Rai ha deciso di riportare Goldrake in prima fila, trasmettendo due episodi speciali a partire dalle 19:00.

Per chi è cresciuto con lui, è stato come riaprire un vecchio album dei ricordi: sigla, atmosfere e battaglie spaziali hanno riportato tutti indietro di decenni, a quando bastava la voce di Actarus per farci sognare.

E i dati Auditel lo confermano: il ritorno ha funzionato. Non si parla di numeri da record, ma di un risultato solido e pieno di significato, soprattutto per una serie che porta con sé oltre quarant’anni di storia.

Ancora una volta, Goldrake ha dimostrato che certi miti non invecchiano mai, anzi, riescono a emozionare anche chi li scopre solo oggi per la prima volta.

Non è solo una questione di numeri, ma di emozioni: la serie ha riacceso ricordi e passioni, coinvolgendo non solo chi lo guardava da bambino, ma anche nuove generazioni curiose di scoprire un vero pilastro dell’animazione giapponese.

Il successo di questo ritorno dimostra che la cultura pop anni ’70 e ’80 continua ad avere un potere incredibile.

L’’interesse verso l’universo creato da Go Nagai è più vivo che mai.

Se questo esperimento di Rai 2 dovesse continuare, potremmo trovarci davanti a una piccola rinascita dell’animazione giapponese sulla TV generalista. Goldrake, ancora una volta, è riuscito a unire generazioni diverse con la stessa, inconfondibile energia.