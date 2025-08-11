Goldrake torna su Rai 2: il leggendario robot è pronto a riconquistare il pubblico

Goldrake, il reboot in HD del mitico anime degli anni ’70, è pronto a tornare in TV. A confermarlo è stata la Rai, che lo inserirà nel palinsesto autunnale 2025–2026. Il leggendario robot dell’animazione giapponese tornerà quindi a far emozionare il pubblico, vecchio e nuovo.

Una collocazione speciale nel palinsesto

Dall’8 settembre, ogni mattina dal lunedì al venerdì alle 8:00, Rai 2 trasmetterà Goldrake. Sarà l’occasione per i fan di sempre di ritrovare Actarus e il suo leggendario robot, e per i più giovani di conoscerlo finalmente sul piccolo schermo. E chissà che non diventi presto uno di quei momenti che si aspettano con piacere, tazza di caffè o colazione alla mano.

Restauro in HD per un’esperienza visiva rinnovata

Il restauro in digitale ha riportato alla luce colori vividi e dettagli che si erano persi nel tempo, preservando però tutto il fascino originale. Adesso il classico degli anni ’70 può essere visto con una nitidezza all’altezza delle tecnologie di oggi. Goldrake non è solo un ritorno, ma un vero e proprio salto nel tempo, in cui la tecnologia moderna si mette al servizio della memoria storica.

Disponibile anche in streaming su RaiPlay

Per chi non potrà seguire la messa in onda televisiva, la serie sarà disponibile anche su RaiPlay, permettendo di rivedere gli episodi in qualsiasi momento. Questa doppia modalità di fruizione apre le porte a un pubblico ancora più ampio, unendo il rito della visione mattutina alla comodità dello streaming on demand.

Un ritorno carico di emozione

Il debutto di Goldrake in Italia, alla fine degli anni ’70, segnò un momento storico per la cultura pop del nostro Paese. Ora, con Goldrake, la Rai offre l’occasione di rivivere quelle emozioni, ma anche di trasmetterle a chi non ha mai conosciuto il fascino del leggendario robot. Settembre si prospetta come il mese in cui il mito tornerà a volare, pronto a gridare ancora una volta: “Alabarda spaziale!”.