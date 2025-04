Gokurakugai supera 1,2 milioni di copie: il manga rivelazione conquista il pubblico

Il manga Gokurakugai, scritto e disegnato da Yuto Sano, ha recentemente raggiunto un traguardo significativo nel panorama editoriale giapponese: oltre 1,2 milioni di copie in circolazione con la pubblicazione del quinto volume. Questo risultato testimonia la crescente popolarità della serie, che ha saputo conquistare un vasto pubblico grazie alla sua trama avvincente e ai personaggi ben caratterizzati.

Tra misteri urbani e minacce sovrannaturali

La serie è ambientata nel quartiere di Gokurakugai, un’area urbana vivace ma con un lato oscuro. I protagonisti, Tao e Alma, gestiscono un’agenzia di “risolutori di problemi”, affrontando casi che spaziano da persone scomparse a creature soprannaturali. La combinazione di elementi sovrannaturali, azione e mistero ha reso Gokurakugai una lettura coinvolgente per gli appassionati del genere.

I riconoscimenti e la rapida ascesa

Il manga ha iniziato la sua serializzazione su Jump Square di Shueisha nel luglio 2022, dopo un capitolo one-shot pubblicato nel 2020. Da allora, ha ricevuto riconoscimenti significativi, classificandosi al nono posto nel Next Manga Award del 2023 e al settimo posto nel sondaggio “Manga che vorremmo vedere animati” di AnimeJapan 2025. Questi riconoscimenti testimoniano come il titolo sia riuscito, in poco tempo, a conquistare un posto di rilievo tra le nuove proposte del mercato.

L’arrivo in Italia

In Italia, Gokurakugai è edito da Panini Comics, sotto l’etichetta Planet Manga. Il primo volume è uscito il 31 ottobre 2024, accolto con entusiasmo dagli appassionati che attendevano da tempo la pubblicazione ufficiale. Grazie a una traduzione curata e a un’edizione fedele all’originale, il manga ha saputo conquistare anche il pubblico italiano, che ora può seguire regolarmente le avventure di Tao e Alma attraverso le nuove uscite.

Cosa aspettarsi dal futuro della serie

Con il quinto volume appena uscito e una base di fan in continua crescita, Gokurakugai sembra destinato a rimanere al centro dell’attenzione ancora per molto. Alcuni rumors parlano già di un possibile adattamento animato in fase di pianificazione, anche se al momento non ci sono annunci ufficiali. Considerando l’accoglienza calorosa da parte del pubblico e i consensi della critica, non sarebbe sorprendente vedere Tao e Alma approdare anche sul piccolo schermo nei prossimi anni. Intanto, i fan possono continuare a seguire le loro avventure su carta, in attesa di scoprire quali nuovi misteri li attendono nel cuore pulsante di Gokurakugai.