AnimeJapan svela il sondaggio sui manga che meritano un’adattamento anime

Uno dei momenti più grandi ed emozionanti dell’anno per i lettori di manga è il sondaggio annuale di AnimeJapan che permette di scoprire quali sono le serie manga emergenti che secondo i fan devono ricevere un adattamento anime. Questo sondaggio offre ai lettori di manga l’opportunità di dimostrare agli studi di produzione che si impegneranno sempre a supportare le proprietà che amano.

Il sondaggio è ancora in corso e si chiuderà il 12 febbraio 2025. I fan di tutto il mondo possono partecipare, il che mette davvero in prospettiva quanto siano diventati un fenomeno globale i settori degli anime e dei manga. Al momento, c’è ancora molto tempo prima che vengano decisi i risultati finali, ma le prime dieci serie sono le seguenti:

The One Within the Villainess Usotsuki! Gokuou-kun Gokurakugai Nue’s Exorcist Phantom Busters Girl Meets Rock! Firefly Wedding Ugly Duckling of the Entertainment District Kindergarten Wars Love Bullet

I favoriti del 2025 presenti in questo sondaggio non sono una sorpresa, e rappresentano una varietà di ogni fascia demografica di lettori che vogliono vedere anche sul piccolo schermo.

Sebbene potrebbe essere una coincidenza, i sondaggi precedenti di AnimeJapan hanno avuto successo nello spingere gli studi a prendere nota delle serie manga emergenti e in corso. I precedenti “Hall of Famers” o serie manga che si sono classificate al 1° posto al termine del voto includono Dangers In My Heart, che ha ricevuto un adattamento anime da Shin-Ei Animation nel 2023. Altri includono Senpai Is an Otokonoko, che ha ricevuto un adattamento anime da Project No. 9 a luglio 2024, e Komi Can’t Communicate, che ha ricevuto un adattamento anime da Netflix e OLM Team Kojima nel 2021. Ognuna di queste serie ha avuto un enorme successo con il debutto sul piccolo schermo, in particolare Komi Can’t Communicate, che è diventata una commedia romantica shonen mainstream.

Sebbene non ci sia una vera garanzia che una di queste serie possa riceverà un adattamento anime se si classifica al primo posto, c’è ancora una buona possibilità che venga notato. Ad esempio Gokurakugai sembra essere la serie manga che molto probabilmente riceverà un adattamento anime visto l’apprezzamento che i fan stanno dimostrando.

Fonte – Comicbook