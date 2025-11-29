Gli annunci di J-POP Manga a Milan Games Week & Cartoomics 2025

Il 2026 segnerà un anniversario importante per l’editoria manga in Italia: J-POP Manga compirà 20 anni. Per celebrare al meglio questo traguardo, l’editore ha scelto di non aspettare e ha inaugurato i festeggiamenti già alla Milan Games Week & Cartoomics 2025, dando il via a un percorso di annunci che continuerà per mesi. È stato infatti rivelato che saranno presentati in totale 20 nuovi titoli entro la fine dell’anno, e i primi 8 sono già stati svelati dal Multiverse Stage davanti a un pubblico in attesa e più che ricettivo.

Tra le opere più discusse spicca Mongol Witch (Tenmaku no Jaadugar), vincitore del Kono Manga Ga Sugoi! 2023 e già in sviluppo come anime presso Science Saru, lo studio che sta vivendo un momento d’oro grazie al successo globale di DanDaDan. Si tratta di un titolo storico, ambientato nel XIII secolo, che promette intrighi politici, culture che si intrecciano e un destino femminile pronto a cambiare il corso degli eventi. Per molti lettori potrebbe diventare uno dei punti di forza del catalogo nei prossimi anni.

Un altro annuncio dal peso enorme è l’arrivo di Family Compo, la celebre commedia firmata da Tsukasa Hojo, autore leggendario di City Hunter e Occhi di Gatto. Un titolo richiesto da anni e che finalmente approda in Italia completo in 14 volumi. Non mancano sfumature più cupe e sovrannaturali con l’horror psicologico di 100 storie che portano alla mia morte, l’apocalisse zombie introspettiva di Fushi to Batsu – Immortality and Punishment e il battle shonen esorcistico Exorcist no Kiyoshi-kun.

Per chi ama romance, romcom e romantasy, J-POP porta tre nuove proposte freschissime dal Giappone: Now that we draw, storia di giovani mangaka decisi a trasformare una relazione finta in esperienza narrativa; Hana Himeru Kimi no Meteor, fumetto in equilibrio tra amore, maledizioni e destini incrociati; e Belle Poupée no Supadari Kon’yaku, già acclamato come rivelazione del momento.

Se questo è solo l’inizio, i restanti annunci potrebbero rendere il 2026 un anno memorabile per i lettori. J-POP Manga ha acceso la miccia: ora non resta che seguirne la scia.