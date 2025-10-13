Gintama omaggia Dragon Ball con una clip esilarante

Gintama, l’amata serie shonen comica giapponese ideata e disegnata da Hideaki Sorachi ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo all’inizio di questo mese con la serie spin-off, Gintama: Mr. Ginpachi’s Zany Class. Si tratta di una storia parallela che vede i personaggi principali in un’ambientazione molto diversa.

Sebbene questo nuovo progetto sia piuttosto diverso dalla storia principale che i fan hanno seguito per anni, il mondo di Mr. Ginpachi è sempre pronto a omaggiare le serie shonen più importanti in modo esilarante, ed è proprio quello che è successo con Dragon Ball.

Nel primo episodio di Gintama: Mr. Ginpachi’s Zany Class, una clip vede i personaggi tradizionali dell’amato franchise rivisitati nelle fattezze di quelli di Dragon Ball. I fan di Gintama sanno che questa non è la prima volta che i Guerrieri Z siano oggetto di satira, e questo specifico segmento fa parte di Gintama: The Final, che fa rifermento ad esso con l’acronimo GT. Ma GT è anche l’acronimo di Dragon Ball GT, che significa “Grand Tour”.

Dragon Ball GT è un progetto di Toei Animation e per questo non rientra nel canone del franchise. Nonostante ciò, sono molti i fan che lo apprezzano in quanto ha offerto interessanti novità nel franchise shonen in oltre sessanta episodi. L’ultimo progetto anime incentrato sui Guerrieri Z è Dragon Ball Daima, che ha reso canonici diversi aspetti presentati per la prima volta proprio da GT, come il Super Saiyan 4 di Goku e il Super Saiyan di Vegeta.

Dopo la tragica scomparsa di Akira Toriyama, il mangaka di Gintama, Hideaki Sorachi, ha rivelato che la sua serie non sarebbe mai decollata senza l’influenza di Dragon Ball. Hideaki ha dichiarato con un messaggio molto toccate che deve la sua carriera all’enorme influenza di Toriyama, di cui cui ha ammirato il suo stile, cercando di imitarlo senza riuscirci.

Riguardo Gintama: Mr. Ginpachi’s Zany Class, si tratta di una serie di light novel giapponesi scritta da Tomohito Ōsaki e con illustrazioni di Hideaki Sorachi. Questo progetto presenta personaggi della serie trasposti in un contesto scolastico, con Gintoki Sakata nel ruolo del loro insegnante.