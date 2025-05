Gege Akutami celebra Le Bizzarre Avvenure di JoJo con un’illustrazione speciale

Gege Akutami ha concluso la storia di Yuji Itadori l’anno scorso e recentemente è tornato per celebrare una delle serie manga più iconiche di sempre. Si tratta de Le bizzarre avventure di JoJo e Gege Akutami ha realizzato un’illustrazione speciale di Rohan Kishibe, uno dei personaggi secondari più importanti e amati del franchise.

Da tempo i mangaka si omaggiano a vicenda e spesso accade con interpretazioni di importanti personaggi. Eiichiro Oda ha ridisegnato i personaggi di Dragon Ball, Hirohiko Araki ha disegnato i ninja di Naruto e persino Kohei Horikoshi di My Hero Academia si è cimentato con gli studenti di Jujutus Kaisen. Oltre alle nuove illustrazioni per l’universo dei Joestar, Akutami ha persino dichiarato di essere un grande fan del quarto capitolo del franchise, Diamond Is Unbreakable. Il mangaka ha dichiarato di apprezzarne il rinfrescante senso di realismo della quarta parte rispetto alle precedenti.

Gege Akutami non è l’unico mangaka a realizzare una propria interpretazione dei personaggi dell’universo Joestar. Altri hanno contribuito a questo progetto pubblicato sulla rivista “JoJo Magazine 2025 Summer”, tra cui Shiwasu Hoshikawa (Bungo Stray Dogs), Aki Mochida (A Story To Read When You First Fall in Love) e Yajima (The Old Man Who Was Reincarnated as a Cat).

Oltre a questa nuovissima illustrazione, l’ultima pubblicazione si concentra in particolare su Kishibe Rohan, che si prepara a tornare nel mondo del live-action. “Thought Spoke Kishibe Rohan: Confessional” arriverà nei cinema giapponesi e ricrea una delle avventure più inquietanti di Rohan, tratta dalla sua serie spin-off.

La notizia più importante che tutti gli appassionati di Le Bizzarre Avventure di JoJo hanno ricevuto riguarda la conferma dell’atteso debutto di Johnny Joestar e Gyro Zeppeli sul piccolo schermo. Infatti recentemente è stato finalmente confermato che l’adattamento anime di Steel Ball Run è in lavorazione, ma al momento non è stata comunicata una potenziale data di uscita. Si tratta della settima serie del manga Le bizzarre avventure di JoJo di Hirohiko Araki, pubblicata su Ultra Jump dal 2004 al 2011 ed è considerata da gran parte del fandom come la storia più bella dell’universo Joestar.