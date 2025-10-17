News Manga

Frieren supera quota 32 milioni di copie: un traguardo leggendario per la maga più amata

Eleonora Masala 17/10/2025

Frieren – Oltre la fine del viaggio continua a conquistare tutti. La notizia è che il manga ha superato le 32 milioni di copie in tutto il mondo, comprese quelle digitali. Un traguardo assurdo se ci pensiamo, che racconta meglio di mille parole quanto l’opera di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe sia riuscita a colpire nel segno, non solo per la storia, ma per la sensibilità e la profondità con cui parla al cuore di chi la legge.

La cosa curiosa è che questo annuncio è arrivato proprio mentre cresce l’attesa per la seconda stagione dell’anime, fissata per il 16 gennaio 2026. Dopo una prima parte che ha lasciato il segno con la sua atmosfera malinconica e piena di significato, i fan non vedono l’ora di scoprire dove ci porterà il prossimo capitolo del viaggio di Frieren.

Superare quota 32 milioni non è solo un traguardo di vendita, ma la prova di quanto questa storia sia riuscita a entrare nel profondo delle persone. Frieren parla di tempo, di ricordi, di perdita e di legami che restano, anche quando tutto cambia, ed è proprio per questo che continua a emozionare così tanto.

Non è la classica storia di avventure e battaglie, ma un viaggio introspettivo sulla solitudine, la perdita e la ricerca di significato dopo la fine di un’epoca. È un manga che parla piano, ma resta dentro a lungo, e forse proprio per questo è diventato un fenomeno mondiale.

Al momento, il manga è in pausa a tempo indefinito, a causa di problemi di salute che hanno colpito sia l’autore che la disegnatrice. Una notizia che i fan hanno accolto con preoccupazione ma anche con grande rispetto: la priorità, ovviamente, è che entrambi possano recuperare completamente.

Nel frattempo, questo nuovo traguardo delle 32 milioni di copie rappresenta un bellissimo modo per celebrare il loro lavoro. Un riconoscimento meritato per una storia che ha saputo emozionare, far riflettere e, soprattutto, restare nel cuore di chi l’ha letta.

