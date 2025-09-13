News Anime
Frieren – Oltre la Fine del Viaggio – nuove visual per la stagione 2, in arrivo a gennaio 2026
Eleonora Masala 13/09/2025
Il viaggio di Frieren è pronto a ripartire. Per la seconda stagione di Frieren – Oltre la Fine del Viaggio sono state svelate nuove visual dei personaggi, un piccolo assaggio che ci riporta subito nell’atmosfera della serie.
L’anime tornerà a gennaio 2026 su Crunchyroll, con MADHOUSE ancora una volta dietro all’animazione.
La regia passa a Tomoya Kitagawa, affiancato da Daiki Harashina, mentre Keiichiro Saito, che aveva diretto la prima stagione, resterà coinvolto come supervisore.
La sceneggiatura è curata da Tomohiro Suzuki, mentre il design dei personaggi porta la firma di Takasemaru, Keisuke Kojima e Yuri Fujinaka.
Anche questa volta la parte musicale sarà curata da Evan Call, già apprezzato per le sue melodie capaci di sottolineare perfettamente i momenti più toccanti.
Le nuove concept art invece portano la firma di Seiko Yoshioka, che contribuirà a mantenere intatto il fascino visivo della storia.
Per chi non lo conoscesse ancora, Frieren – Oltre la Fine del Viaggio è tratto dal manga scritto da Kanehito Yamada e illustrato da Tsukasa Abe.
Il punto di partenza sembra quello classico di un fantasy: Frieren, maga elfica, sconfigge il Re Demone al fianco dell’eroe Himmel e del resto del gruppo, dopo dieci anni di battaglie.
Una volta riportata la pace, però, la sua vita prende una piega diversa. Essendo un’elfa, Frieren vive molto più a lungo degli umani e, quando torna a far visita ai compagni decenni dopo, scopre che il tempo per loro sta ormai per finire.
Quando Himmel muore, Frieren si rende conto con dolore di non aver condiviso abbastanza tempo con lui e con gli altri compagni.
Da quel momento prende una decisione diversa: ripartire, non per salvare il mondo, ma per imparare a conoscere davvero chi incontra lungo la strada.
Ed è proprio questo mix tra nostalgia e nuovi legami che ha fatto innamorare milioni di lettori e spettatori, trasformando la serie in qualcosa di speciale.
Le nuove visual sono quindi un assaggio che aumenta la voglia di scoprire come la stagione 2 porterà ancora più in profondità il percorso di Frieren e il suo modo unico di affrontare la vita dopo la fine dell’avventura.