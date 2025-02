Fire Force: svelata la data di uscita ufficiale della terza stagione

Fire Force tornerà per la sua ultima stagione questa primavera e un nuovo trailer ufficiale ha finalmente confermato la data di uscita ufficiale. Fire Force farà un grande ritorno sul piccolo schermo in quanto concluderà la serie televisiva shonen. Il manga di Atsushi Okubo si è concluso da un po’ e quindi l’adattamento anime affronterà una piccola parte delle vicende del manga. Ma per i fan ansiosi del finale imminente, ci vorrà almeno il suo tempo per esplorare le battaglie finali nei prossimi episodi.

La terza stagione di Fire Force uscirà ufficialmente che uscirà il 4 aprile in Giappone e sarà visibile in streaming esclusivo su Crunchyroll. Questa sarà la prima parte degli episodio, con la seconda parte attualmente programmata per uscire l’anno prossimo, nell’inverno del 2026. Questo nuovo trailer presenta anche l’opening intitolata “Tsuyobi” eseguita da Queen Bee, ma l’ending deve ancora essere annunciata.

La stagione 3 di Fire Force presenterà un team di doppiaggio e uno staff delle due stagioni precedenti. Tatsumi Minamikawa sarà ancora una volta il regista della stagione finale per David Production con Sei Tsuguta che scriverà le sceneggiature e Mika Yamamoto lavorerà al character design. Yoshihiro Yoshioka, Mariko Kubo e Yumenosuke Tokuda saranno i direttori capo dell’animazione.

Coloro che vogliono recuperare prima del debutto della terza stagione, le prime due stagioni di Fire Force sono in streaming su Crunchyroll. Il manga scritto e disegnato da Atsushi Ohkubo è stato serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Magazine dal 2015 al 2022 e in volumi tankōbon sotto etichetta Kōdansha. L’edizione italiana del manga è arrivata con la casa editrice Panini Comics, sotto l’etichetta Planet Manga dal 2017 al 2023. Gli eventi ruotano attorno a un inspiegabile fenomeno che assale l’umanità, a causa del quale le persone iniziano a prendere fuoco da sole. Solamente delle speciali squadre di vigili del fuoco possono estinguere quelle misteriose fiamme. Shinra Kusakabe entra a far parte dell’Ottava Brigata della Fire Force, che indaga sulle misteriose autocombustioni e protegge i cittadini dagli incendi che ne susseguono.

Fonte – Comicbook