EVANGELION: Δ CROSS REFLECTIONS – il videogioco che ti porta dentro il mondo di Eva

Hai mai sognato di pilotare un EVA e affrontare gli Angeli faccia a faccia? Bene, presto potresti farlo davvero! Pixelity Inc. ha appena svelato EVANGELION: Δ CROSS REFLECTIONS, un videogioco che porterà i fan dentro l’universo di Neon Genesis Evangelion come non è mai successo prima, con una miscela pazzesca di realtà virtuale e realtà aumentata.

Il gioco sarà una trilogia che ripercorre tutta la serie anime da 26 episodi, e il primo capitolo coprirà gli episodi 1-11. Qui vestiremo i panni di un pilota NERV fresco di reclutamento, affronteremo missioni insieme ad altri rookie e incontreremo sia personaggi storici che nuove figure create apposta per il gioco. La parte più interessante? La storia: intreccia fedelmente gli eventi dell’anime con le avventure dei nuovi protagonisti, così sia chi conosce Evangelion da anni che chi ci si avvicina per la prima volta avrà qualcosa di coinvolgente da vivere.

Quello che davvero rende Δ CROSS REFLECTIONS speciale è l’attenzione all’immersione: le tecnologie all’avanguardia permettono di sentirti dentro le battaglie degli EVA come mai prima d’ora. La fusione tra realtà virtuale e realtà mista permette di vivere le battaglie con gli EVA in modo mai visto prima, facendoti sentire parte integrante del mondo creato da Hideaki Anno, creatore e regista della serie.

Pixelity Inc. non ha ancora rivelato la finestra di lancio definitiva, ma ha confermato che nel 2026 sarà disponibile una demo giocabile. Lo stesso anno, poi, arriverà la versione completa del gioco, pronta a farci immergere totalmente nelle atmosfere iconiche e drammatiche di Evangelion, tra combattimenti spettacolari e momenti più intimi tra piloti.

Insomma, che tu sia un fan storico della serie o un curioso che vuole avvicinarsi all’universo di Eva, EVANGELION: Δ CROSS REFLECTIONS promette un’esperienza da vivere a 360 gradi. Il viaggio nel mondo degli EVA è pronto a cominciare, e ogni battaglia promette emozioni indimenticabili.