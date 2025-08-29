Echo: Seeker of Truth – Maya Lopez scopre un nuovo straordinario potere

Maya Lopez è pronta a tornare con una storia che promette di ridefinire per sempre le sue avventure nell’Universo Marvel: Echo: Seeker of Truth è il nuovo one-shot scritto dalla coppia creativa composta da Taboo (dei Black Eyed Peas) e B. Earl, che arriverà il 5 novembre 2025 per celebrare il Native American Heritage Month.

La storia porta Maya a Los Angeles, dove deve proteggere la sua famiglia da una nuova minaccia. Quando sua cugina scompare nella Città degli Angeli, Echo si ritrova coinvolta in una serie di sparizioni che ruotano attorno a un misterioso culto del benessere chiamato Wisteria Meadows.

Durante questa missione, l’ex Avengers si troverà ad affrontare un segreto scioccante sul suo retaggio, sbloccando un misterioso nuovo dono che ridefinirà per sempre le sue avventure nell’Universo Marvel.

Echo: Seeker of Truth vede il ritorno della coppia di sceneggiatori già responsabile della miniserie Daredevil & Echo del 2023.

Taboo, membro dei Black Eyed Peas e conduttore del nuovo podcast Comics and Kicks, collabora nuovamente con B. Earl in quello che rappresenta il loro secondo lavoro incentrato sul personaggio di Maya Lopez.

I disegni sono affidati a Jim Terry, mentre la copertina principale porta la firma di David Mack, co-creatore del personaggio.

“Essere in grado di scrivere la nostra seconda storia di Echo è come avere un superpotere o una forza“, ha dichiarato Taboo. “Come narratore nativo americano e messicano orgoglioso, avere quella piattaforma per scrivere di supereroi che risuonano nel nostro Universo Marvel è quello che chiamo ‘buona medicina’ e molto necessaria per ispirare i nostri lettori“.

B. Earl ha aggiunto dettagli interessanti riguardo alla natura del nuovo potere di Echo: “Quando i nostri editor ci hanno chiesto di sviluppare un nuovo potere per lei, ci siamo assicurati di costruirlo nel nostro linguaggio mitico che è stato rivelato in una serie precedente“. Questo suggerisce che il nuovo dono di Maya sarà profondamente radicato nel suo background culturale nativo americano, seguendo una tradizione già consolidata nelle storie precedenti della coppia creativa.

Maya Lopez è nota per i suoi riflessi fotografici, una capacità che le permette di memorizzare e replicare perfettamente qualsiasi movimento osservi anche solo una volta, similmente a quanto può fare Taskmaster. Grazie a questa abilità, nel corso degli anni è diventata una pianista di livello concertistico, un’eccellente acrobata, una dotata ballerina e soprattutto una delle migliori combattenti corpo a corpo dell’Universo Marvel.

La sua sordità, che potrebbe sembrare una limitazione, in realtà la costringe a fare affidamento principalmente sulla vista, rendendola vulnerabile solo in condizioni di totale oscurità. Può leggere le labbra a distanza e attraverso maschere sottili, ma ha difficoltà con quelle più spesse.

Echo: Seeker of Truth fa parte della linea Marvel’s Voices e include anche la prima parte dell’avventura Infinity Comic di Echo, “Echo: Dream Descent” di Melissa Flores e Kyle Charles, pubblicata per la prima volta in formato cartaceo. L’albo presenta cover variant di Carmen Carnero e Maria Wolf, oltre alla copertina principale di David Mack.

Questo one-shot rappresenta un momento importante per la rappresentanza dei nativi americani nei fumetti Marvel, continuando il lavoro iniziato con la miniserie Daredevil & Echo che ha esplorato le radici culturali del personaggio in una storia dai toni horror e soprannaturali.

Echo: Seeker of Truth arriverà nelle fumetterie il 5 novembre 2025, promettendo di aprire un nuovo capitolo nella vita editoriale di uno dei personaggi più interessanti e rappresentativi dell’Universo Marvel.