Dragon Ball Z: Piccolo e Goku avevano ragione su Gohan (ma per motivi diversi)

Nella Saga di Cell, Gohan si ritrova al centro di una delle decisioni più controverse di Dragon Ball Z. Goku e Piccolo, due pilastri della sua crescita, lo vedono in modi opposti ed entrambi hanno ragione per motivi diversi. Dopo l’allenamento nella Stanza dello Spirito e del Tempo, Goku è certo che Gohan sia l’unico in grado di battere Cell.

Il suo piano è chiaro: spingere il figlio al limite aspettando che esploda con tutta la sua forza. Crede fortemente nella rabbia latente di Gohan, come accaduto contro Freezer. Così sarà come ben sappiamo, ma solamente dopo che Cell uccide C-16 schiacciandogli la testa, scatenando in Gohan tutta la sua potenza.

Anche Piccolo aveva ragione su Gohan

Piccolo, che ha cresciuto Gohan durante la saga dei Saiyan, conosce il lato più umano del ragazzo e sa come non ami combattere: anche per questo lui è diverso da Goku. Quindi per il namecciano, lasciare affrontare Cell al ragazzo senza aiuto è di certo crudele: “Sta solo chiedendosi perché suo padre lo stia lasciando morire”, gli dice.

Di certo Goku aveva percepito il potenziale del figlio, ma ignorava i suoi sentimenti, mentre Piccolo capiva il suo cuore, non sottovalutando mai la sua forza. Il risultato? Gohan batte Cell, ma solo dopo aver superato ed elaborato un trauma: il sacrifico di Goku lascia un segno indelebile nel cuore del figlio.

Questa doppia lettura rende quindi Gohan uno dei personaggi più umani di tutto Dragon Ball Z: potente, fortissimo, ma ovviamente anche fragile ed è proprio per questo che la sua ascesa rende l’opera e quell’arco narrativo con al centro gli Androidi, uno dei più memorabili e amati dal pubblico.

Goku credeva nella forza di Gohan e Piccolo nella sua umanità. Entrambi avevano ragione ma il prezzo da pagare fu più alto. Voi da che parte state?