Dragon Ball: svelato l’arco con cui Toriyama voleva chiudere il manga

Molti fan sanno che Toriyama voleva chiudere Dragon Ball prima di quanto abbia fatto. La convinzione più comune era che la serie dovesse concludersi alla fine dell’arco narrativo di Cell. Non ci sono dubbi sul fatto che questo narrativo abbia dei finali più completi del franchise, con Goku che si sacrificava e Gohan che si faceva avanti per salvare la Terra da Cell.

Con Goku definitivamente morto, il finale della saga di Cell sembrava un buon punto per chiudere il franchise. In confronto, la Saga di Bu sembrava più caotica, con Toriyama che tirava fuori dettagli casuali e li abbandonava con la stessa rapidità con cui li aveva introdotti. Mentre i sentimenti di Toriyama sulle parti successive di Dragon Ball sono stati ben documentati, non c’era alcuna conferma sul fatto che i Giochi di Cell avrebbero dovuto segnare la fine della serie. Ora però emergono novità imperdibili attraverso i redattori di Toriyama che hanno rilasciato un’intervista che conferma che il mangaka intendeva concludere Dragon Ball con la sconfitta di Cell.

Gli editor Kazuhiko Torishima, Yu Kondo e Fuyuto Takeda hanno lavorato direttamente con Toriyama durante la serializzazione del manga su Shonen Jump. Il team ha finalmente confermato che Toriyama aveva espresso la sua intenzione di finire il manga con la saga di Cell. La maggior parte del team era confuso dalla decisione di Toriyama poiché riteneva che la serie potesse ancora andare avanti dopo la sconfitta di Cell. Gli editor alla fine hanno convinto Toriyama a continuare Dragon Ball, portando alla saga di Majin Bu.

Takeda era l’editor che di solito si schierava di più con Toriyama e faceva del suo meglio per rendere il carico di lavoro meno gravoso per l’autore. Il team cercava di escogitare modi per rendere la Saga di Bu più divertente per Toriyama, dando al mangaka più libertà creativa con i design dei personaggi e usando più gag. Il team è rimasto colpito dalla creatività di Toriyama, in particolare con l’attacco fantasma Kamikaze di Gotenks, una mossa umoristica che solo Toriyama poteva pensare quando era al culmine della sua creatività. Takeda si sarebbe poi schierato con Toriyama per concludere definitivamente il manga di Dragon Ball con la fine della Saga di Majin Bu, portando al finale che i fan conoscono.

Fonte – Comicbook