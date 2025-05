Dragon Ball Super: Toyotaro torna con un’illustrazione speciale

Il manga di Dragon Ball Super è recentemente tornato con uno speciale one-shot incentrato su Goten e Trunks, ma attualmente è in pausa. Tuttavia Toyotaro è tornato con una nuova, meravigliosa illustrazione speciale che ritrae Goku Ultra Istinto e Gohan Beast insieme. Toyotaro ha trovato modi divertenti per condividere nuove anticipazioni sul manga durante questa pausa, come una nuova cover del volume 24 che mostra le forme più potenti degli eroi principali, e lo ha fatto di nuovo in occasione di una sessione di autografi speciale. Toyotaro ha infatti pubblicato una nuova illustrazione visibile di seguito:

Dragon Ball Super ha annunciato a tutti i fan una pausa dopo la scomparsa di Toriyama, interrompendosi alla fine dell’adattamento manga del film Super Hero. Il manga è andato leggermente oltre gli eventi del film, includendo non solo un prologo che precede l’arco narrativo, ma anche uno speciale epilogo che mostrava Gohan Beast in azione. Questo ha contribuito a dimostrare che la nuova forma di Gohan lo ha portato al livello divino di Goku e Vegeta.

L’epilogo ha persino mostrato come Gohan si sia confrontato con Goku Ultra Istinto in un vero e proprio combattimento tra padre e figlio. Da quel momento il manga è entrato in pausa, lasciando i fan con ancora alcune importanti domande senza risposta.

Per quanto riguarda il ritorno di Dragon Ball Super con nuovi capitoli, al momento sembra possibile. Non solo Toyotaro è tornato con uno speciale one-shot ispirato a una delle ultime idee lasciate da Toriyama, ma il mangaka si è detto molto aperto riguardo alla sua speranza di continuare la serie. Con nuovi sketch come quello condiviso con i fan, e alcuni cliffhanger ancora da sviluppare prima di una conclusione definitiva, un ritorno sembra probabile.

Toyotaro si sta già preparando per i futuri volumi di Dragon Ball Super, ma continuare la serie sarebbe un’impresa enorme, da non prendere alla leggera. Infatti, se ciò dovesse accadere, la serie proseguirebbe senza il contributo di Toriyama, e questa è una situazione con cui il futuro del franchise dovrà confrontarsi. Bisognerà vedere come la serie affronterà gli sviluppi della trama e dei personaggi principali.