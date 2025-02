Dragon Ball Super: svelate le bozze ufficiali del nuovo capitolo

Il manga di Dragon Ball Super sta per tornare da un lunga pausa, e lo fa condividendo le prime bozze ufficiali. Dragon Ball Super è stato uno dei tanti progetti del franchise a fermati dopo la tragica scomparsa del mangaka Akira Toriyama. Con la fine dell’arco narrativo di Super Hero nel manga, sembrava un finale potenzialmente appropriato se Toyotaro avesse deciso di non proseguire con il progetto, ma così non sarà..

Dragon Ball Super tornerà dalla sua pausa di quasi un anno con una nuovissima storia che segue Goten e Trunks. Questo è un nuovissimo one-shot che approfondirà ulteriormente la trasformazione di Goten e Trunks in supereroi come visto durante l’adattamento dell’arco narrativo di Super Hero. Il manga debutterà sulla rivista V-Jump di Shueisha in Giappone tra poco più di una settimana. Per festeggiare, Shueisha ha condiviso le prime bozze del ritorno del manga, che DbsHype ha condiviso su X. Cliccare su questo link per visionarle.

Il manga di Super tornerà per questa nuova storia one-shot il 20 febbraio in Giappone, e sarà poi disponibile sul servizio MangaPlus di Shueisha. Tuttavia, non è ancora certo che la serie continuerà dopo il one-shot, ma questo aggiornamento è interessante a questo proposito. Le bozze di queste pagine del one-shot sono descritte come “Capitolo 104”, che sarebbe il prossimo capitolo della serie che i fan stanno aspettando.

Se questa nuova storia è davvero considerata un “Capitolo 104”, allora è un forte segnale che la serie continuerà piuttosto che essere etichettata come un extra, uno speciale. Potrebbe infatti essere la fase successiva della storia e potrebbe fungere da ponte per Toyotaro per continuare correttamente Dragon Ball Super senza il coinvolgimento diretto di Akira Toriyama. È anche un obiettivo ambizioso, poiché non solo è qualcosa che i fan potrebbero non volere, ma molti di essi sono divisi sul fatto che sarebbe bello dare seguito al cliffhanger di Black Frieza che è ancora in sospeso.

Fonte – Comicbook