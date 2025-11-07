Dragon Ball Super: svelata la data di uscita italiana del volume 24

Il manga di Dragona Ball Super è finalmente pronto a tornare in tutte le fumetterie e librerie italiane con l’ultimo volume. Infatti Star Comics ha annunciato sui social che il volume 24 di Dragon Ball Super sarà disponibile a partire dall’11 novembre. Questo volume raccoglie gli ultimi capitoli dell’arco di Super Hero, ossia l’adattamento manga dell’omonimo e ultimo lungometraggio del franchise. Si tratta dell’ottava saga principale del manga Dragon Ball Super e oltre ad adattare, espande e modifica alcuni elementi del film, per poi proseguire oltre la storia del film.

Il manga di Super è disegnato da Toyotaro e la supervisione della storia era affidata al sensei Akira Toriyama, ma da quando il famoso e amato mangaka è scomparso tragicamente, il manga è andato in pausa. Attualmente non ci sono voci su un possibile ritorno del manga, ma i fan restano speranzosi, soprattutto perché la storia è tutt’altro che conclusa. Infatti, nei momenti finali dello scontro tra Vegeta e Goku contro Gas dell’arco di Granolah, Freezer è sorprendentemente tornato mostrando la sua nuova trasformazione devastante. Nota come Black Freezer, il despota alieno ha dimostrato di aver superato il livello di potenza dei due Saiyan.

Quella è l’ultima apparizione di Freezer nelle pagine del manga e i fan della serie shonen sono convinti che un giorno torneranno a leggere le avventure di Goku. Il volume 24 di Dragon Ball Super includerà quattro capitoli che riveleranno anche l’attesa reunion tra Gohan e suo padre Goku. Inoltre Saiyaman X1 e X2 vengono ingannati e attirati verso la casa di Gohan da Carmine, che sta pianificando la rinascita dell’esercito Red Ribbon.

Il capitolo che vede Goku riunirsi a Gohan è tra quelli più emozionanti in quanto si tratta di uno degli ultimi supervisionati da Akira Toriyama, scomparso l’anno scorso. L’ultimo lavoro del mangaka è la nuova serie anime Dragon Ball Daima, di cui ha curato la storia e il character design, andata in onda da ottobre 2024 al 28 febbraio 2025.