Dragon Ball Super svela una nuova identità segreta per Gohan

Dragon Ball Daima sta ancora facendo scalpore dopo aver reso canonici il Super Saiyan 3 di Vegeta e il Super Saiyan 4 di Goku nel franchise shonen. Oltre alla serie televisiva, è tornato anche il manga di Super con un nuovo capitolo che presentata ai lettori una storia esilarante incentrata su Goten e Trunks mentre si lanciano nelle loro carriere da supereroi. In un colpo di scena, il fratello maggiore di Goten torna al gioco dei supereroi e ottiene una nuova identità segreta.

Una delle più grandi influenze che hanno contribuito a spingere Goten e Trunks a combattere il crimine è stato l’eroe noto come “Clean God”. Invece di sfruttare esplosioni di energia o trasformazioni, Clean God porta uno straccio in battaglia per ripulire il crimine. Il vigilante mascherato dà del filo da torcere a Great Saiyaman in termini di umorismo, il che è ironico dato che Gohan è diventato Clean God nell’ultimo capitolo del manga.

Gohan riesce a fare tutto questo grazie a Mr. Satan e alle riprese della serie televisiva di Clean God. In origine, uno degli studenti di Satan avrebbe dovuto interpretare il ruolo, ma Gohan è intervenuto quando il subordinato si è ammalato. Usando un cambia voce e una maschera facciale, Gohan ha ingannato Trunks con facilità, come ha spiegato a Mr. Satan e Videl.

“Ci è andato vicino! Stava per combattere davanti a tutti. Se la gente scoprisse che ha dei superpoteri, la sua vita al liceo sarebbe rovinata!” Gohan ha spiegato, “Non si è accorto che ero io, quindi ho iniziato a fare monologhi come Clean God“. Alla fine, il ruolo di Gohan sia come Clean God che come Great Saiyaman ha contribuito a spingere Trunks e Goten nel mondo della lotta al crimine.

Con Dragon Ball Daima che si prepara a concludersi più avanti questo mese, i fan shonen si chiedono se il finale di stagione potrebbe dare un indizio sul ritorno dell’anime di Dragon Ball Super. Dopo aver completato il Torneo del Potere nel 2017, la serie anime ha continuato la sua storia grazie ai film Dragon Ball Super: Broly e Dragon Ball Super: Super Hero. Con importanti archi narrativi come l’Arco di Moro e l’Arco di Granolah che devono ancora essere adattati al piccolo schermo, il ritorno dell’adattamento anime è uno che potrebbe avere anni di potenziali storie prima di raggiungere il suo materiale originale.

Fonte – Comicbook