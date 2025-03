Dragon Ball Super svela la spettacolare cover del volume 24

Dragon Ball Daima si è recentemente concluso, ma questo non significa che il franchise shonen sia finito. Infatti Dragon Ball Super ha recentemente pubblicato un nuovo capitolo incentrato su Goten e Trunks che decidono di diventare combattenti del crimine in calzamaglia in uno speciale one-shot. Mentre il franchise shonen deve ancora confermare quali saranno i progetti futuri, la nuova cover sta diventando virale per via dei personaggi disegnati e delle trasformazioni che sfoggiano.

L’illustrazione in questione è per il 24° volume del manga di Dragon Ball Super, che raccoglie gli ultimi singoli capitoli della serie manga. In copertina, la serie shonen vede Goku Ultra Istinto, Broly Super Saiyan, Vegeta Ultra Ego, Gohan Beast e Orange Piccolo. Mentre gli ultimi capitoli di Akira Toriyama si sono concentrati su Gohan Beast che mette alla prova il suo potere contro Goku, Vegeta e Broly, il manga non ha ancora visto tutti questi personaggi nelle loro forme più forti combattere l’uno accanto all’altro. Con Freezer che è ancora l’essere più forte dell’universo grazie al raggiungimento della sua nuova trasformazione, Black Freezer, vedere questa squadra in azione sembra inevitabile.

Negli ultimi capitoli di Super, Gohan Beast ha affrontato suo padre in modalità Ultra Istinto Goku, Vegeta Ultra Ego e Broly. E la lotta ha avuto luogo dopo gli eventi di Super Hero. Mentre i lettori non hanno ricevuto una risposta definitiva su quale di questi Guerrieri Z sia attualmente il più forte, è chiaro che i Saiyan hanno raggiunto un nuovo livello di potenza devastante. Ogni volta che il manga di Dragon Ball Super tornerà, dopo il 104° capitolo, sarà sicuramente un evento e i fan si aspettano di vedere Goku e i Guerrieri Z al massimo della loro forza. Il volume 24 arriverà in ​​edicola il 4 aprile in Giappone.

Dopo il recente finale di Daima, molti fan si chiedono cosa potrebbe significare per il futuro della serie. Mentre Son Goku non ha mai scatenato il potere del Super Saiyan 4 e Vegeta non ha mai fatto affidamento sul Super Saiyan 3, in Super c’è una forte possibilità che si psosa vedere ufficialmente vedere queste trasformazioni debuttare nel manga. Poiché il Reame dei Demoni è ora governato dal benevolo Majin Ku, la pace è apparentemente arrivata negli inferi, anche se questo può sempre cambiare.

Fonte – Comicbook