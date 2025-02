Dragon Ball Super svela come Goten e Trunks sono diventati combattenti del crimine

Dragon Ball Super ha pubblicato il 104° capitolo del manga, riportando finalmente in auge il sequel dopo una pausa di mesi in seguito alla scomparsa di Akira Toriyama. Il nuovo capitolo si concentra su una storia più spensierata che coinvolge Goten e Trunks. Questa storia rivela finalmente ai fan come Saiyaman X-1 e X-2 sono nati e qual è stata la scintilla che ha spinto i figli di Goku e Vegeta a indossare i costumi e raccogliere il mantello da Gohan.

Fin dall’inizio, Goten era molto d’accordo con l’idea che i supereroi dovessero esistere per aiutare a pattugliare il mondo da minacce nefaste. Innamoratosi del combattente del crimine immaginario noto come “God Clean”, il figlio più giovane di Goku e Chichi cerca di convincere il suo migliore amico Trunks a seguirlo, ma non ci riesce. Il figlio di Vegeta e Bulma non è molto interessato alle gesta di God Clean, ma si ritrova nel posto giusto e al momento giusto per scoprire perché diventare un eroe in costume potrebbe essere una possibilità.

Durante le riprese del film di God Clean, Trunks incontra una banda di ladri in fuga per aver rubato un inestimabile manufatto da museo. Indossando i costumi dei cattivi del film, i criminali tentano di prendere in ostaggio Trunks per scappare velocemente. Sfortunatamente per i rapinatori, si rendono conto di aver scelto l’ostaggio sbagliato, poiché il figlio di Vegeta ne stende subito uno con una gomitata.

Decidendo di gettarsi nella mischia e di abbattere i ladri, Trunks viene fermato dall’attore che interpreta Clean God. Come spiega il misterioso attore, c’è un motivo per cui i vigilanti devono indossare delle maschere. Il motivo è che devono tenere segreta la loro identità in modo da poter proteggere i propri cari dal male. Vedendo le incredibili mosse di Clean God in mostra, Trunks cambia idea.

L’attore che interpreta Clean God non era altri che Gohan, che aveva assunto il ruolo per fare un favore speciale a Mr. Satan. Il discorso di Gohan a Trunks ha ancora più senso considerando che il figlio maggiore di Goku ha una lunga storia tra i supereroi. Questo breve incontro ha fatto cambiare idea a Trunks e lo ha portato su un percorso completamente nuovo che è stato piuttosto esilarante in Dragon Ball Super.

Fonte – Comicbook