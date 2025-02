Dragon Ball Super rende canonico un personaggio uscito solo nella serie anime?

Il manga di Dragon Ball Super farà finalmente ritorno dopo la pausa che Toyotaro aveva annunciato in seguito alla tragica scomparsa di Akira Toriyama. Il manga coglie l’occasione per tornare indietro nel tempo ed esplorare Goten e Trunks mentre diventano combattenti del crimine in costume. Il 104° capitolo ha apportato alcuni cambiamenti radicali alla tradizione dell’universo shonen e ha finalmente reso canonico un personaggio apparso solo nella serie anime.

Il personaggio in questione non è altro che Olibu, un guerriero umano che ha partecipato al “Torneo dell’altro mondo” e presente nella Saga di Majin Buu. Olibu non era certo un combattente al livello di un Super Saiyan ma era comunque in grado di tenere testa ai suoi avversari in combattimento. In Dragon Ball Super, apprendiamo che anche se non è apparso ufficialmente nella lotta contro Kid Bu, il muscoloso eroe ha effettivamente combattuto per il futuro della Terra e ora è deceduto, facendosi strada verso una sala degli eroi.

Durante una gita scolastica, Trunks e la sua classe visitano un museo nella loro città dedicato agli eroi del passato. Qui è presente una statua di Olibu all’interno del museo stesso, a dimostrazione del fatto che è esistito e ha combattuto per mantenere il pianeta Terra al sicuro in passato. Questa è la prima volta che il combattente dell’aldilà appare nel manga poiché il franchise di Dragon Ball non si è concentrato sull’altro mondo tanto quanto l’adattamento anime.

Oltre a presentare Olibu, il museo ha anche reso omaggio al “Maestro Mutaito”, l’insegnante che ha insegnato al Maestro Roshi tutto ciò che sa. Mutaito aveva originariamente catturato il Signore dei Demoni Piccolo prima degli eventi del Dragon Ball.

Daima ha fatto buon uso dei suoi episodi nel rendere tanti aspetti e personaggi canonici. Ad esempio i fan hanno finalmente visto Vegeta ricorrere al tanto atteso Super Saiyan 3. Viaggiando nel Reame dei Demoni, il Principe dei Saiyan ha rivelato di essere riuscito ad allenarsi abbastanza duramente in segreto per ottenere la forma.

Ma oltre a questa trasformazione, nell’ultimo episodio della serie, “Awakening”, Goku è riuscito a raggiungere il Super Saiyan 4 grazie a all’aiuto di Neva. Apparso per la prima volta in Dragon Ball GT e con frequenti apparizioni nella serie spin-off, Super Dragon Ball Heroes, i fan hanno atteso per decenni per vedere se questa forma avrebbe trovato posto nell’universo principale. Con solo pochi episodi rimasti nella prima stagione di Daima, i fan si chiedono quali altre sorprese ci siano in serbo.

