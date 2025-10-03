Dragon Ball Super: nuove rivelazioni da Toyotaro sullo sviluppo degli archi narrativi

Il manga di Dragon Ball Super è attualmente in pausa e ad oggi non ci sono voci che smentiscano o confermino una potenziale conclusione definitiva. Dopo la tragica scomparsa del padre di Goku, Akira Toriyama, la serie Super ha annunciato una pausa immediata e l’ultimo capitolo pubblicato pone la parola fine sull’adattamento del lungometraggio Super Hero.

Tuttavia, come tutti i fan sanno bene, le possibilità di un ritorno di Dragon Ball Super non sono basse visto che rimane ancora da esplorare il ritorno di Freezer con la sua nuova trasformazione devastante e, in una recente intervista, Toyotaro ha condiviso una grande rivelazione.

Il giovane mangaka, durante la sua intervista più recente, ha parlato dell’eredità di Toriyama e del suo contributo alla serie shonen. Toyotaro conferma di aver scritto personalmente l’Arco di Moro con la semplice approvazione di Akira; mentre l’Arco di Granolah è stato delineato da Akira Toriyama.

Nella recente intervista, Toyotaro ha spiegato nel dettaglio il suo ruolo nel manga dicendo di aver lavorato con le sceneggiature originali di Toriyama fino all’arco narrativo del Torneo del Potere. Lui disegnavo basandosi su quelle e poi mostrava a Toriyama quello che aveva disegnato. “Dopo l’arco narrativo del Torneo del Potere, ho scritto da solo l’arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica per poi mostrare la sceneggiatura al maestro Toriyama per ottenere la sua approvazione. Dopodiché, ho iniziato a disegnare basandomi sulla sceneggiatura che avevo scritto. Ogni volta, gli mostravo le mie 45 tavole e, una volta approvata, andavo avanti” confessa il mangaka.

Toyotaro ha poi spiegato le differenze tra la creazione dell’arco di Granolah e quello di Moro dicendo che nel primo, Toriyama aveva effettivamente scritto una parte della trama e lui ci ha lavorato sopra realizzando i disegni. Toyotaro ha anche parlato delle correzioni che il sensei gli suggeriva, e le più frequenti riguardavano il modo in cui i personaggi camminavano. Secondo Toriyama era sbagliato perché mancavano di tridimensionalità.

Al momento non si può dire se e quando tornerà il manga di Dragon Ball Super, ma tra i tanti elementi narrativi che potrebbero far parte di questo ritorno il più atteso è Freezer e la sua nuova trasformazione. “Black Freezer” è la nuova forma che il despota alieno ha svelato negli ultimi capitoli dell’arco narrativo di Granolah, dimostrando che il villain shonen è diventato l’essere più forte dell’universo.