Dragon Ball Super: in arrivo brutte notizie per i fan?

Dragon Ball Super è ancora in pausa a seguito della tragica scomparsa del compianto Akira Toriyama e sembra che ci siano altre brutte notizie per i fan. Nonostante molti siano fiduciosi di un celere ritorno della serie con Toyotaro, pare che Dragon Ball Super sarà assente almeno fino a giugno ed eventualmente anche oltre. I fan di Dragon Ball Super aspettavano nuove storie fin dalla pausa della scorsa primavera, ma probabilmente sarà una strada difficile da percorrere data la scomparsa di Toriyama. Tuttavia è difficile non pensare a un nuovo arco narrativo all’orizzonte.

Il manga di Dragon Ball Super festeggerà il decimo anniversario dal suo debutto sulla rivista V-Jump di Shueisha nel 2015. Stando alle informazioni diffuse dall’insider DbsHype su X, l’edizione che celebrerà il grande traguardo di Dragon Ball Super includerà un’illustrazione speciale per il decimo anniversario e una nuova grafica per il gioco Dragon Ball Legends. Ma oltre a questo, sembra che non ci sarà nessun nuovo capitolo e potenzialmente non se ne vedrà uno nemmeno a luglio.

Dunque è facile dedurre che la serie sia ancora più lontana da un potenziale ritorno, nonostante il manga abbia mostrato segnali di una potenziale continuazione negli ultimi mesi. L’esempio più significativo è arrivato all’inizio di quest’inverno, quando Super è tornato con una nuova storia one-shot su Trunks e Goten prima che diventassero supereroi durante l’arco narrativo prequel di Super Hero.

Si è scoperto che questo nuovo one-shot di Dragon Ball Super era in realtà uno degli ultimi lavori che Akira Toriyama stesso aveva lasciato a Toyotaro. Quest’ultimo in seguito aveva chiesto agli editor di Shueisha di poter trasformare quell’idea in un one-shot in modo da omaggiare il padre creativo di Goku.

Nonostante la serie Super sarà assente per ancora diversi mesi, ci sono comunque buone probabilità che un giorno il manga tornerà. E la motivazione principale che porta i fan a crederci è Black Freezer, il cui debutto risale nei momenti finali dell’arco narrativo di Granolah Il Sopravvissuto.