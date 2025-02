Dragon Ball Super: il ritorno del manga avrà in serbo grandi novità

La serie anime di Dragon Ball Super si è conclusa con la conclusione del Torneo del Potere, anche se fortunatamente sia la serie anime che il manga sono andati avanti. Per l’anime, sono stati rilasciati due film, ossia Dragon Ball Super: Broly e Dragon Ball Super: Super Hero mentre il manga, con nuovi capitoli, ha messo Goku e Vegeta contro nuove minacce. Con Daima che si prepara a concludersi questo mese, molti si chiedono cosa riserva il futuro per il franchise e abbiamo delle buone notizie per i fan dei Guerrieri Z.

Il manga di Dragon Ball Super sta pianificando di fare il suo ritorno con uno speciale capitolo one-shot in arrivo il 20 febbraio. Invece di concentrarsi su Goku, Vegeta, Gohan o Piccolo, questo punterà di nuovo la telecamera su Trunks e Goten. Invece di vedere i figli di Vegeta e Goku cercare di raggiungere il Super Saiyan God, il prossimo capitolo vedrà ancora una volta la coppia di studenti delle superiori pattugliare le strade della città come i nuovi Great Saiyamen. Mentre molti credevano che questo sarebbe stato semplicemente un “one-shot”, la serie shonen ha una sorpresa per i suoi lettori.

Il prossimo one-shot speciale non è affatto un one-shot, ma piuttosto è il 104° capitolo di Dragon Ball Super. Mentre questo aggiornamento non significa necessariamente che Toyotaro tornerà di nuovo a una programmazione mensile, è una buona notizia per quanto riguarda il manga shonen che continua la storia dopo la scomparsa di Akira Toriyama.

Per quanto riguarda le trame che Super potrebbe affrontare in futuro, al momento nessuno può saperlo. Una delle sfide più grandi che i Guerrieri Z sicuramente affronteranno è Freezer, poiché il despota alieno è tornato nei momenti finali dell’arco di Granolah il Sopravvissuto con una nuovissima trasformazione. “Black Freezer” è ora così potente, grazie all’incontro con una Camera del Tempo Iperbolica, che è stato in grado di abbattere sia Vegeta che Goku con un colpo ciascuno. Anche i fan di Shonen incrociano le dita affinché l’episodio finale di Daima possa rivelare una conferma che l’anime di Super tornerà.

In una recente intervista, il produttore di Dragon Ball Akio Iyoku ha confermato che il team spera di vedere la storia continuare per decenni a venire. Ecco cosa ha detto Iyoku: “Produrre anime e giochi richiede tempo, ma ci stiamo preparando costantemente per il futuro. Vogliamo espandere ulteriormente il franchise. Non c’è dubbio che Dragon Ball continuerà per decenni a venire. Stiamo ancora elaborando vari piani, facendo brainstorming su molte cose e continueremo ad andare avanti”.

Fonte – Comicbook