Dragon Ball: il produttore conferma che Daima è il remake di GT

Da quando il concetto di Dragon Ball Daima è stato presentato ai fan, molti appassionati di lunga data non hanno potuto fare a meno di pensare a una somiglianza al famoso GT (“Grand Tour”). Dragon Ball GT potrebbe non essere stato canonico, ma la sua influenza e la sua eredità sono da tempo parte del franchise shonen, specialmente quando si tratta di elementi come il Super Saiyan 4. In una nuova intervista il produttore dell’ultimo anime, Akio Iyoku, spiega che Daima è stato creato appositamente come un modo per reintrodurre la serie originale che ha trasformato Son Goku nel suo sé più giovane ancora una volta.

Per iniziare, il produttore Akio Iyoku ha confermato che Daima è stato realizzato appositamente per i fan di Grand Tour che erano cresciuti originariamente con lo spin-off, “Ero consapevole della generazione sui 30 anni che ora è cresciuta e ha figli. Volevo realizzare un anime che genitori e figli potessero guardare insieme. Sono la generazione che ha guardato “Dragon Ball GT” da bambini. Ne ero consapevole e il mio tentativo di creare una nuova serie anime come “GT” è diventato il punto di partenza“.

Inoltre Ikoyu ha rivelato che il piano originale per Daima era di seguire le orme di GT trasformando solo Goku in un bambino. Ma Akira Toriyama ha avuto l’idea di trasformare tutti i personaggi.

Ikoyu infatti afferma che non avrebbe mai pensato che tutti sarebbero tornati piccoli, ma è stata un’idea di Toriyama. “GT significa “Grand Touring” e stiamo cercando di rappresentare un’avventura anche in “DAIMA”. Avrà un flusso e una forma diversi da “Super”, dove Goku migliora costantemente la sua forza. Anche se Goku è piccolo, vederlo combattere a passi da gigante usando il suo bastone Nyoibou sembra fresco e mostrerà un fascino diverso da “Super“.

Con il gran finale di Dragon Ball Daima in arrivo alla fine di questo mese, il 28 febbraio, molti fan si sono chiesti se una seconda stagione sia in lavorazione. Mentre il produttore non ha rivelato se il viaggio attraverso il Reame dei Demoni continuerà, Iyoku ha confermato che il franchise continuerà per un bel po’ di tempo in futuro.

“Produrre anime e videogiochi richiede tempo, ma ci stiamo preparando costantemente per il futuro. Vogliamo espandere ulteriormente il franchise. Non c’è dubbio che Dragon Ball continuerà per decenni a venire. Stiamo ancora elaborando vari piani, facendo brainstorming su molte cose e continueremo ad andare avanti. Voglio continuare a dare il massimo insieme Masako Nozawa“.

