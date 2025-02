Dragon Ball Super: il manga tornerà a conquistare il pubblico?

Intanto che Daima si avvia verso la conclusione, Dragon Ball continua sempre la sua marcia verso la notorietà, lasciando nuovi e vecchi fan sorpresi con il ritorno del Super Saiyan 4. Queste novità però, non sono considerate le stesse per sua controparte manga, che a quanto pare non ha diffuso notizie rilevanti per i fan.

Il manga torna con il capitolo 104

Dopo tantissimi mesi di attesa, il manga di Super sta per tornare con questo nuovo capitolo, inizialmente annunciato come uno one-shot speciale. Dopodiché, è stato confermato come capitolo ufficiale, senza portare con se una nuova data di pubblicazione e serializzazione regolare. La scomparsa di Toriyama ha ovviamente creato un buco enorme nella produzione di questo progetto, nonostante il sensei abbia scelto Toyotaro come suo successore.

Anche se l’artista ha dimostrato qualche volta di saperci fare per lo più a livello tecnico, come ideatore di mondi, villain e saghe non è mai stato all’altezza del maestro e forse questo è uno dei problemi principali del franchise.

La questione Black Freezer?

In sospeso, Super ha la questione di Black Freezer ancora in ballo, ma anche qui, stiamo parlando di un personaggio, una figura trita e ritrita che sembra comparire ogni volta non si sappia cosa fare. Ma tralasciando questo, anche da questo fronte non ci sono novità.

Passando a Daima, visto che ha introdotto il Regno dei Demoni e nuove trasformazioni, il manga di Super potrebbe cogliere l’occasione per integrare questi elementi nella sua narrazione. il pubblico potrebbe apprezzare e visto che si hanno difficoltà con la creazione di una nuova storia, questo potrebbe essere un punto di partenza.

Quindi, al momento il destino del famoso manga non è dei migliori e questo il pubblico ormai l’ha capito, anche se si chiede se effettivamente potrebbe mai tornare in forma come qualche anno fa.

Fonte Comic Book