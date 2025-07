Dragon Ball Super: Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego tornano in un’illustrazione speciale

Al momento il manga di Dragon Ball Super è in pausa, ma Toyotaro è tornato a disegnare Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego in un’illustrazione speciale. Dopo la morte dell’amato Akira Toriyama, il manga di Dragon Ball Super ha annunciato una pausa per un periodo di tempo indeterminato. Ma sono molti i fan che attendono il ritorno del manga con nuove storie.

È probabile che Dragon Ball Super non tornerà per nuovi capitoli nell’immediato, dato che il team di Shueisha e Dragon Ball stanno cercando di capire come procedere senza il supporto di Toriyama. Ma anche con la serie attualmente in stallo, Toyotaro è riuscito a mantenere vivo lo spirito della serie con ogni tipo di nuova e fantastica illustrazione speciale. Tra questi, un nuovo, fantastico sketch di Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego condiviso con i fan durante il Jump Victory Carnival 2025.

Dopo la scomparse di Toriyama, l’ultimo capitolo di Super è stato uno speciale one-shot che, come spiegato da Toyotaro, adattava parte del contenuto finale che il sensei non era riuscito a integrare nell’arco narrativo di Dragon Ball Super: Super Hero. Quindi, questo nuovo capitolo era ispirato alle idee lasciate da Toriyama.

Toyotaro ha in seguito espresso il suo desiderio di continuare Dragon Ball Super in diverse occasioni. Infatti ha recentemente spiegato che non sarebbe impossibile continuare la storia senza Toriyama. Durante il Japan Expo 2025 di questo mese, il mangaka ha spiegato ai fan che, sebbene Toriyama abbia spesso contribuito alla stesura delle storie, è stato lui stesso la principale forza trainante delle nuove storie come gli archi narrativi di Granolah il Sopravvissuto e Moro.

Sarà una lunga attesa per un potenziale ritorno di Dragon Ball Super, nonostante l’interesse di Toyotaro a proseguire. Durante il Jump Victory Carnival 2025, anche Victory Uchida, direttore della rivista V-Jump di Shueisha, ha dichiarato che non sarebbero stati pubblicati nuovi capitoli della serie per il resto dell’anno, e i fan sono invitati ad avere pazienza in attesa di futuri aggiornamenti.

Molto probabilmente l’arco narrativo che segnerà il potenziale ritorno di Super sarà quello incentrato su Freezer, attualmente il guerriero più forte dell’Universo 7. Alla fine dell’arco di Granolah Freezer si è riconfermato come la principale minaccia della serie con una nuova trasformazione inedita, nota come Black Freezer, mettendo al tappeto senza sforzarsi Goku Ultra Istinto e Vegata Ultra Ego.