Dragon Ball Super: arrivano buone notizie per il futuro del manga?

Il manga di Dragon Ball Super aveva annunciato una pausa in seguito alla tragica scomparsa dell’amato Akira Toriyama l’anno scorso. Ma sembra che il manga potrebbe essere sul punto di tornare grazie a delle promettenti notizie rilasciate da Toyotaro. Dopo la fine dell’arco narrativo sui supereroi, la serie è recentemente tornata con un nuovissimo capitolo one-shot all’inizio di quest’anno. Si è rivelato essere una parte extra dell’arco narrativo Super Hero, che aveva scritto proprio lo stesso Toriyama. Ma al momento potrebbe esserci ancora altro arrivo.

Dragon Ball Super ha rilasciato un nuovo volume in Giappone e Toyotaro ha condiviso alcune notizie di speranza per il futuro. In un’intervista con il sito web ufficiale di Dragon Ball, il mangaka ha rivelato di aver già disegnato un puzzle la cui immagina completa sarà visibile unendo i bordi di un numero preciso di volumi. “Ho già disegnato i personaggi dopo questo, quindi farò del mio meglio per mostrarli a tutti presto” dice Toyotaro.

Dragon Ball Super deve ancora confermare se la serie continuerà o meno, ma il commento di Toyotaro lascia un segno di speranza. Da notare anche il fatto che con l’uscita di questo volume, Toyotaro conferma anche che l’arco di Super Hero è ufficialmente giunto al termine. Sottolineare che l’arco è terminato piuttosto che l’intero manga stesso lascia intendere che ci sia qualcosa in lavorazione per il futuro della serie.

Se la serie fosse davvero finita, Toyotaro avrebbe probabilmente detto apertamente che il manga è giunto al termine, piuttosto che solo l’arco narrativo. Probabilmente l’unico motivo che Dragon Ball Super ha motivo di essere in corso è l’introduzione di Black Freezer durante l’arco di Granolah il Sopravvissuto.

Con la fine dell’arco narrativo del supereroe, c’è molto potenziale da esplorare, tra cui il multiverso che non è andato esattamente lontano come i fan avrebbero voluto vedere. Non solo c’è un multiverso pieno di potenziali alleati e nemici, ma ci sono anche molti nuovi personaggi che potrebbero apparire anche nell’Universo 7.

Ma il punto più importante è senza dubbio Black Freezer. Si è rivelato essere il guerriero più forte dell’Universo 7 e ha sbloccato una nuova forma divina allenandosi in una Camera del Tempo Iperbolica per dieci anni di tempo.