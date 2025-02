Dragon Ball Super: arriva un deludente aggiornamento sul manga

Dragon Ball Daima si sta preparando a concludersi questo mese, e ha già fatto impazzire i fan introducendo trasformazioni e personaggi che non avrebbero mai pensato di vedere. Sulla scia di uno nuovo Super Saiyan 4 di Goku e il Super Saiyan 3 di Vegeta, anche il manga di Dragon Ball Super sta pianificando di tornare per aggiungere grandi novità ai Guerrieri Z. Con un capitolo speciale in arrivo, Super ha delle brutte notizie per i fan che aspettano questo atteso ritorno dopo la tragica scomparsa di Akira Toriyama.

Inizialmente, il ritorno del manga di Dragon Ball Super è stato annunciato come uno “speciale one-shot”, poi cambiato nel 104° capitolo. Sfortunatamente, il capitolo non accenna a quando possiamo aspettarci il prosieguo della storia dei Guerrieri Z dopo il periodo da supereroi di Goten e Trunks. La data di uscita del capitolo 105 rimane un mistero e non sembra che il ritorno di Super riporterà Goku a un programma mensile.

Akira Toriyama ha avuto un ruolo importante nella creazione sia di Dragon Ball Super: Super Hero che di Daima prima della sua tragica scomparsa l’anno scorso. Per gran parte della storia del manga di Super, Toriyama ha supportato Toyotaro che ha avuto un ruolo importante nel forgiare il futuro degli eroi della serie. In passato, Toyotaro ha dichiarato di aver lavorato insieme ad Akira su archi passati, inclusi gli archi di Moro e Granolah The Survivor. Molto probabilmente, Toyotaro guiderà il futuro del manga andando avanti.

Uno degli elementi più importanti rimasti in sospeso in Dragon Ball Super è il ritorno di Freezer e della sua nuova trasformazione scatenata durante l’arco narrativo di Granolah. Ora è in grado di trasformarsi in “Black Freezer”, e il despota alieno ha sconfitto sia Goku che Vegeta al massimo della loro forza con un colpo solo. Non ci sono dettagli su come sarà il prossimo arco narrativo dopo l’episodio unico di Goten e Trunks, anche se c’è molto spazio per esplorare.

Ora che Daima ha introdotto il Regno dei Demoni e le numerose trasformazioni che sono sorte al suo interno, Super potrebbe facilmente portare molti di questi elementi nella sua storia. Di certo, i fan vorrebbero vedere di più la nuova interpretazione del Super Saiyan 4 nel franchise e ora, l’attuale serie sequel ha l’occasione perfetta per concentrarsi su di esso.

Fonte – Comicbook