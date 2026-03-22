Dragon Ball Super anticipa un nuovo progetto per il manga?

All’inizio di quest’anno, i fan di Dragon Ball hanno finalmente ricevuto la notizia che aspettavano da anni, ossia il ritorno della serie televisiva sul piccolo schermo. Infatti Goku e i Guerreri Z torneranno sul piccolo schermo con la serie Dragon Ball Super: The Galactic Patrol verso la fine dell’anno e insieme ci sarò anche il remake di Battle of Gods. Sfortunatamente, la situazione è l’esatto opposto per quanto riguarda il manga, che non ha pubblicato un nuovo capitolo da tempo. Tuttavia pare che ci saranno importanti novità per il manga di Dragon Ball Super.

Il sito web ufficiale di Dragon Ball ha infatti anticipato quello che sembra l’arrivo di un nuovo capitolo ufficiale del manga. Il mangaka di Dragon Ball Super, Toyotaro, tornerà a disegnare e anche se questo non significa che il manga riprenderà da dove si era interrotto, è un buon segno che Toyotaro continui a lavorare sul franchise. I dettagli di questo nuovo progetto rimangono un mistero, ma i fan potranno scoprirlo alla sua uscita prevista per il 23 ottobre di quest’autunno.

Gli ultimi eventi narrati nel manga di Dragon Ball Super riguardano quelli dell’adattamento dell’arco di Super Hero. La storia stampata è andata oltre lo scontro con Cell Max, pubblicando capitoli in cui Gohan Beast si misurava combattendo contro suo padre, il Super Saiyan Leggendario Broly e contro Vegeta in modalità Ultra Ego. Ad oggi, Toyotaro non ha rivelato se è in lavorazione una nuova trama, ma considerando che il franchise non ha intenzione di concludersi a breve, sembra più una questione di “quando” che di “se”.

The Galactic Patrol è basato sulla saga che i fan chiamano comunemente “Arco di Moro”. Sebbene non sia ancora stata annunciata una data di uscita per questo adattamento anime, l’arco narrativo in questione potrebbe essere molto più lungo dei precedenti, come il Torneo del Potere, la Resurrezione di F e altri ancora. Non solo l’arco di Moro, ma c’è un’altra importante trama che meriterebbe un’adattamento sul piccolo schermo e stiamo parlando dell’arco di Granolah il sopravvissuto. Si tratta di un cacciatore di taglie alieno in cerca di vendetta contro la razza Saiyan. Questo arco narrativo non ha solo introdotto un nuovo nemico per i Guerrieri Z, ma ha anche regalato la tanto attesa trasformazione definitiva di Vegeta, ovvero Ultra Ego, che non è ancora stata ancora adattata nella serie televisiva.