Demon Slayer: ecco come celebrano il compleanno di Rengoku

In Giappone torna il film più amato di Demon Slayer, accompagnato da una sorpresa unica dedicata al Pilastro della Fiamma.

Dopo il successo globale di Demon Slayer: Mugen Train, il capolavoro animato torna nei cinema nipponici proprio in concomitanza con il compleanno di Rengoku. Una scelta simbolica e perfetta per rendere omaggio al Pilastro della Fiamma, uno dei personaggi più amati della serie. Ufotable ha infatti deciso di rilanciare il film nelle sale a partire dall’8 maggio 2025 e per l’occasione ogni spettatore riceverà una cartolina speciale celebrativa dedicata a Rengoku. L’omaggio sarà distribuito solo nei cinema giapponesi.

Questa iniziativa arriva in attesa dell’uscita del film di Demon Slayer: Infinity Castle, il primo film della trilogia che adatterà l’arco finale del manga. Il lungometraggio riprenderà direttamente dopo la fine dell’ultima stagione dell’anime, con i Pilastri e gli altri ammazzademoni intrappolati nel Castello, pronti ad affrontare lo scontro finale contro le Lune Crescenti e Muzan Kibutsuji.

Rengoku: eroe e simbolo di sacrificio

Demon Slayer: Mugen Train mette al centro una missione affidata a Rengoku, inizialmente solitaria, trasformatasi poi in una battaglia epica contro Akaza, demone della Seconda Luna. Un duello entrato di diritto nella storia dell’animazione nipponica, non solo per la qualità tecnica ma per l’intensità emotiva e la carica simbolica del sacrificio dell’Hashira.

Nonostante l’arrivo del potente avversario e le condizioni critiche dei suoi compagni, Rengoku non ha mai vacillato. Ha difeso i passeggeri senza causare alcuna vittima, dimostrando ancora una volta cosa significa essere un vero Pilastro. E anche se la sua morte ha lasciato un vuoto profondo, il suo ricordo è vivo nei cuori dei fan, e ora anche in questa nuova celebrazione cinematografica.

Il film, che detiene ancora oggi il titolo di anime più redditizio di sempre con oltre 500 milioni di dollari incassati nel mondo, tornerà anche in altri Paesi con versioni sottotitolate e doppiate.