Dragon Ball Super 104: com’è il nuovo capitolo?

Dopo mesi e mesi di silenzio successivi alla morte del sensei Toriyama, Dragon Ball Super è finalmente tornato con un nuovo capitolo, abbracciando i fan con una storia, un racconto finalmente inedito. Tutti gli appassionati erano in pensiero per il proseguo del manga, visto che dopo la morte dell’autore originale il tutto sembrava essersi fermato definitivamente.

Ma non è stato così: Il capitolo 1014 segna infatti il ritorno ufficiale del manga, anche se le nuove tavole non proseguono la storia principale. Infatti come già si sapeva, parliamo di un capitolo speciale con al centro Trunks e Goten nella loro versione da “eroe mascherati”, come la saga uscita qualche tempo fa. L’episodio va nuovamente a rispolverare il film Super Hero, espandendo il materiale aggiuntivo che aveva già presentato il manga.

Un capitolo speciale che non aggiungi niente alla trama principale

Questo one-shot mostra come Gotten e Trunks siano stati ispirati a diventare degli eroi come Gohan e Videl all’epoca, permettendo ai lettori di esplorare al meglio il legalmente che lega i due Saiyan e il loro desiderio di proteggere il mondo, seguendo gli esempi che da sempre hanno.

Al momento Dragon Ball Super 104 lo potete leggere solamente su MangaPlus in inglese, in attesa che la Star Comics arrivi alla pubblicazione nostrana del volume.

Ma il manga è ufficialmente tornato?

Nonostante l’entusiasmo e l’uscita di un nuovo capitolo, questo non implica un ritorno ufficiale e regolare del manga, specie se consideriamo la natura “special” di questa nuova pubblicazione.

Il futuro di Super infatti, rimane ancora incerto, soprattutto dopo la scomparsa di Toriyama. Shueisha e Toyotaro stanno cercando di mantenere vivo il franchise ma senza la guida dell’autore originale è sempre complesso dirigere nuovi archi narrativi e introdurre nuovi mondi e personaggi.

Uno dei punti interrogativi più discussi rimane sempre Black Freezer, la nuova versione del villain che a quanto pare supera anche le versioni “God” di Goku e Vegeta.

Fonte Comic Book