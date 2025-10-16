Dragon Ball: i fan sperano nel ritorno della serie dopo un cambiamento inaspettato

Dopo la conclusione dell’anime di Dragon Ball Daima, molti fan si sono chiesti cosa riserverà il futuro a Goku e a tutti i Guerrieri Z considerando che non solo l’anime ma ora anche il manga di Dragon Ball Super è assente e senza una data di ritorno. Tuttavia, recentemente Dragon Ball ha apportato un grande cambiamento che ha portato alcuni fan a chiedersi se le cose stiano per cambiare e se i Saiyan siano pronti per tornare in grande stile.

Infatti l’account social ufficiale di Dragon Ball, originariamente con il nickname “DB_Super2015”, è cambiato negli ultimi giorni. Il nuovo nickname è un “DB_Anime_Info” ed è un titolo molto più generico che abbraccia l’intero franchise. Shueisha non ha ancora motivato questo cambiamento, tuttavia il fatto stesso che sia avvenuto spinge molti fan a credere che qualcosa stia per accadere.

In seguito alla tragica scomparsa di Akira Toriyama, sono stati pubblicati nuovi capitoli del manga e nuovi episodi dell’anime, ma non ci sono aggiornamenti o novità riguardo Dragon Ball Super.

La speranza principale dei fan è di rivedere Super di nuovo sul piccolo schermo dopo i due film Dragon Ball Super: Broly e Super Hero. Recentemente il franchise è tornato con il nuovo progetto intitolato Dragon Ball Daima, che ha visto Goku e i suoi amici esplorare il Regno dei Demoni.

Dopo la sua conclusione all’inizio di quest’anno, molti speravano di ricevere degli aggiornamenti in occasione del Jump Festa di quest’anno, il più grande evento annuale dedicato a Weekly Shonen Jump. Purtroppo ad oggi non sembra che ciò sarà possibile visto che non ci sarà un palco dedicato al franchise di Akira Toriyama.

In passato, i redattori hanno accennato al proseguimento della storia, ma finora nulla è stato ancora confermato. Tuttavia, non tutto è perduto poiché l’imminente evento Dragon Ball Battle Hour ha già confermato che si immergerà nel futuro del franchise.

Sfortunatamente, questo evento si terrà ad aprile del prossimo anno, mesi dopo il Jump Festa che invece si tiene in Giappone a dicembre.

Gli appassionati che sperano nel ritorno di Goku, si aggrappano al ritorno di Freezer e alla sua nuova e potente trasformazione. Black Freezer è attualmente l’essere più forte dell’universo, ed è riuscito a raggiungere questo livello sottoponendosi all’allenamento nella Stanza dello Spirito e del Tempo Iperbolica. In questo modo ha potuto sconfiggere persino Goku e Vegeta con un singolo pugno ciascuno e quindi i fan sono desiderosi di scoprire i potenziali e futuri sviluppi.