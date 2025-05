Dragon Ball: Goku è veramente il guerriero più forte della storia?

Per decenni Goku ha rappresentato il picco assoluto della forza nell’universo di Dragon Ball, ma oggi, se guardiamo bene, la situazione è cambiata. Ed è proprio questo mutamento che potrebbe dare nuova linfa alla saga.

L’evoluzione dei guerrieri in Dragon Ball

Con l’arrivo di Dragon Ball Super, il franchise ha iniziato a valorizzare maggiormente altri personaggi storici: Vegeta ha ottenuto la forma Ultra Ego, Gohan la “Beast”, Piccolo e Broly hanno massimizzato la loro potenza, ottenendo anch’essi nuove e incredibili forme. Tutti questi combattenti ora si trovano in una fascia di forza comparabile a quella di Goku, segnando una svolta narrativa rilevante: il peso della protezione dell’universo non grava più solo sulle sue spalle.

La scelta di bilanciare i poteri tra i personaggi principali permette alla serie di abbracciare un racconto più stratificato e sfaccettato. Piuttosto che seguire un solo eroe, la trama può esplorare i conflitti interiori, le motivazioni e le sfide personali dei protagonisti. Questa direzione non solo rende gli scontri meno prevedibili, ma consente di costruire archi narrativi più profondi.

Il vero pericolo è Black Freezer?

Mentre i protagonisti crescono, emerge una nuova minaccia: Black Freezer. In una sorprendente dimostrazione di forza, ha sconfitto Goku e Vegeta con un colpo solo, rendendosi di fatto il mortale più potente del multiverso. Ora che i Saiyan non sono più i soli all’apice, la cooperazione diventa cruciale per sconfiggere nemici sempre più letali.

In conclusione, l’uscita di Goku dal ruolo di “guerriero imbattibile” è ciò di cui Dragon Ball aveva bisogno per continuare a evolversi e appassionare tante generazioni di fan. Per anni Goku è sempre stato il combattente più forte, minimizzando e oscurando involontariamente anche gli altri personaggi, ma con “Super” e “Daima” sembra aver dato spazio anche agli altri guerrieri come Vegeta, Piccolo, Broly e tanti altri. Voi cosa ne pensate?