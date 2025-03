Il ritorno di Dragon Ball GT su Italia 2: l’anime cult torna in TV dopo anni di assenza

Dragon Ball GT su Italia 2 torna finalmente sugli schermi italiani dopo un lungo periodo di assenza. La serie anime, sequel non canonico della celebre saga creata da Akira Toriyama, sarà trasmessa su Italia 2 a partire dal 3 marzo 2025 con 3 puntate al giorno dal lunedì al venerdì. Un evento attesissimo per tutti i fan storici e le nuove generazioni di appassionati.

La notizia è ufficiale: Dragon Ball GT torna in TV. La serie anime che ha segnato un’intera generazione di appassionati tornerà su Italia 2 dopo anni di assenza dal palinsesto televisivo italiano. I fan potranno rivivere le avventure di Goku, tornato bambino a causa di un desiderio espresso con le sfere del drago, mentre viaggia attraverso la galassia in cerca delle sfere del drago dalla stella nera insieme a Pan e Trunks.

La programmazione inizierà il 3 marzo 2025 alle ore 15 sul canale 66 del digitale terrestre. Un’occasione imperdibile per tutti coloro che non hanno mai visto questa serie o che desiderano rivederla dopo tanto tempo.

Cosa rende Dragon Ball GT un anime cult ancora oggi

Nonostante Dragon Ball GT non sia stato creato direttamente da Akira Toriyama (che ha fornito solo il design dei personaggi principali e alcune idee di base), la serie rappresenta un capitolo importante nella storia dell’anime per diversi motivi:

La trasformazione in Super Saiyan 4 : una delle forme più amate dai fan

: una delle forme più amate dai fan L’evoluzione di personaggi secondari come Pan (nipote di Goku) e Trunks

come Pan (nipote di Goku) e Trunks Antagonisti memorabili come Baby, Super C-17 e i draghi malvagi

come Baby, Super C-17 e i draghi malvagi Il finale emozionante che ha chiuso un’era per molti appassionati

Sebbene la canonicità di Dragon Ball GT sia stata superata dalla nuova serie Dragon Ball Super, l’affetto dei fan per questa saga rimane immutato, soprattutto in Italia dove la serie ha avuto un impatto culturale significativo.

La storia di Dragon Ball GT in breve

Per chi non conoscesse la trama o avesse bisogno di un ripasso, Dragon Ball GT si svolge diversi anni dopo la fine di Dragon Ball Z. La storia inizia quando l’Imperatore Pilaf trova le sfere del drago dalle stelle nere e, per errore, esprime il desiderio di far tornare Goku bambino.

Queste nuove sfere del drago, create dal Supremo creando le sfere della Terra, hanno però un terribile effetto collaterale: se non vengono raccolte entro un anno dalla loro dispersione nell’universo, il pianeta da cui provengono esploderà. Inizia così il viaggio di Goku, accompagnato da sua nipote Pan e da Trunks, alla ricerca delle sfere sparse per la galassia.

La serie si sviluppa in tre saghe principali:

La saga delle sfere del drago dalla stella nera La saga di Baby La saga dei draghi malvagi

Dove e quando vedere Dragon Ball GT

Italia 2 trasmetterà Dragon Ball GT a partire dal 3 marzo 2025 alle ore 15.00. La programmazione prevede la trasmissione di 3 episodi, nei giorni dal lunedì al venerdì.

Per non perdere neanche un episodio, ecco tutti i dettagli sulla programmazione:

Canale : Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre)

: Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) Data di inizio : 3 marzo 2025

: 3 marzo 2025 Orario : ore 15.00

: ore 15.00 Giorni di programmazione : dal lunedì al venerdì

: dal lunedì al venerdì Episodi per puntata: 3

L’impatto di Dragon Ball in Italia: una passione che dura da generazioni

La saga di Dragon Ball ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura pop italiana. Trasmessa per la prima volta in Italia negli anni ’90, la serie ha conquistato milioni di spettatori, diventando un fenomeno di costume. Dragon Ball GT, seppur accolto con sentimenti contrastanti dai puristi, ha comunque rappresentato un capitolo importante per molti fan italiani.

Il ritorno su Italia 2 rappresenta non solo un’opportunità per i nostalgici, ma anche una chance per le nuove generazioni di scoprire questa serie che, nonostante gli anni, continua a esercitare un grande fascino.

Curiosità su Dragon Ball GT che potresti non conoscere

Per prepararti al meglio alla visione della serie, ecco alcune curiosità interessanti su Dragon Ball GT:

La sigla italiana “Sì, lo so che cambierà” è diventata un cult ed è stata composta da Max Longhi e Giorgio Vanni

La serie è composta da soli 64 episodi, molto meno rispetto a Dragon Ball Z ma più del recentissimo Dragon Ball Daima

Esiste un episodio speciale intitolato “L’ultima battaglia” ambientato 100 anni dopo la fine della serie

Molti elementi di GT sono stati ripresi e reinterpretati in Dragon Ball Super

In Giappone la serie non ha avuto lo stesso successo che ha ottenuto in Italia e in altri paesi occidentali

Cosa aspettarsi dal ritorno di Dragon Ball GT

Italia 2 trasmetterà la serie completa, incluso l’episodio speciale? Ci saranno modifiche al doppiaggio o alla censura rispetto alle precedenti trasmissioni? Per ora non ci sono informazioni ufficiali dettagliate, ma è probabile che il canale punti a trasmettere la serie nella sua interezza, considerando l’affetto che il pubblico italiano nutre per questo anime.

Conclusioni: un ritorno attesissimo per i fan di tutte le età

Il ritorno di Dragon Ball GT su Italia 2 rappresenta un evento significativo per tutti gli appassionati di anime e, in particolare, per i fan della saga di Dragon Ball. Che tu sia un nostalgico desideroso di rivedere una serie che ti ha accompagnato durante l’infanzia o un nuovo spettatore curioso di scoprire questo capitolo della saga, l’appuntamento sul canale 66 del digitale terrestre è da non perdere.

Non dimenticare di impostare un promemoria per il 3 marzo 2025 alle ore 15.00

FAQ su Dragon Ball GT

Q: Quando inizia la trasmissione di Dragon Ball GT ? A: Dragon Ball GT sarà trasmesso a partire dal 3 marzo alle ore 15.00 su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre).

Q: Dragon Ball GT è canonico nella timeline di Dragon Ball? A: No, Dragon Ball GT non è considerato canonico nella timeline ufficiale. La storia canonica dopo Dragon Ball Z è rappresentata da Dragon Ball Super.

Q: Quanti episodi ha Dragon Ball GT? A: Dragon Ball GT è composto da 64 episodi, più un episodio speciale intitolato “L’ultima battaglia”.

Q: Chi ha creato Dragon Ball GT? A: A differenza delle serie precedenti, Dragon Ball GT non è stato creato direttamente da Akira Toriyama, che ha fornito solo il design dei personaggi principali e alcune idee di base. La serie è stata prodotta dalla Toei Animation.

Q: Cosa significa “GT” nel titolo? A: “GT” sta per “Grand Tour”, riferendosi al viaggio spaziale che Goku, Pan e Trunks intraprendono alla ricerca delle sfere del drago dalla stella nera.