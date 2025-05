Dragon Ball festeggia il Goku Day con un sondaggio speciale

Anche quest’anno Dragon Ball festeggia il Goku Day, che si celebra ogni anno il 9 maggio e si festeggia in questo giorno perché si traduce come Go, e il 9 è Ku in giapponese. Il Goku Day di quest’anno è ancora più speciale perché celebra il 40° anniversario del franchise. Il manga ha debuttato nel 1984 e il franchise festeggia questo evento con un nuovo sondaggio a cui il pubblico può partecipare. I fan possono visitare il sito web ufficiale di Dragon Ball per votare la migliore cover dei volumi del manga.

Tutte le 42 copertine disegnate da Akira Toriyama fanno parte del sondaggio, al quale possono partecipare tutti i fan di tutto il mondo. I partecipanti possono votare un volume al giorno, e le proposte vengono aggiornate ogni 24 ore. Il sondaggio rimarrà aperto fino al 9 giugno e il vincitore sarà annunciato in estate. I siti web ufficiali incoraggiano i partecipanti a condividere le proprie opinioni sul sondaggio, incluse le loro copertine preferite, sui social media utilizzando l’hashtag #DragonBall40th.

Oltre al sondaggio sulla cover preferita, Shueisha pubblicherà un’edizione speciale per il 40° anniversario di tutti i 42 volumi con le cover a galleria. Le cover a galleria sono nuove interpretazioni delle iconiche 42 copertine, illustrate da 42 dei mangaka più popolari del settore. Tra i mangaka che hanno partecipato al progetto ricordiamo Masashi Kishimoto, Tite Kubo, Tatsuki Fujimoto, Hirohiko Araki, Yoshihiro Togashi ed Eiichiro Oda.

La nuova collezione di manga Dragon Ball per il 40° anniversario è disponibile in un cofanetto con nuove illustrazioni. Tutti i 42 volumi del cofanetto includeranno una doppia copertina, con le sovraccoperte che presentano le nuove illustrazioni della Gallery realizzate dagli altri mangaka, mentre i libri manterranno le classiche copertine di Toriyama sotto la sovraccoperta. Il cofanetto presenterà otto divisori originali e un set di card bifacciali per tutte le 42 copertine e le illustrazioni della Gallery.

L’amato mangaka di Dragon Ball, Akira Toriyama, è purtroppo scomparso all’inizio del 2024. Fan, colleghi di Toriyama e addetti al marketing continuano a portare avanti la sua eredità con il 40° anniversario del franchise, che include gli archivi del mangaka. Si tratta di un aggiornamento quotidiano delle opere d’arte più popolari di Toriyama tratte da Dragon Ball. Bandai Namco ha anche pubblicato un nuovo trailer per il videogioco Dragon Ball Z: Kakarot – Daima Edition, che includerà nuovi contenuti sull’anime più recente, che rappresenta anche l’ultimo progetto a cui Toriyama ha lavorato prima della sua scomparsa.